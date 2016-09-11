FARC çocuk militanları serbest bırakıyor

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, serbest bırakılan 13 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Çocukların, doktor kontrolünden sonra geçici yerlere yerleştirildikleri kaydedildi.

18 yaşın altındaki militanlar, UNICEF gözetiminde geçiş sürecinden sonra ailelerine teslim edilecek. Serbest bırakılanların, Kolombiya ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında kararlaştırılan barış anlaşması uyarınca serbest bırakılan ilk grup olduğu belirtildi.

Küba'da anlaştılar

Bogota hükümeti ile FARC gerillaları arasında dört yıl süren müzakereler sonrası 24 Ağustos'ta Küba'da anlaşma konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

29 Ağustos'ta ise ateşkes yürürlüğe girmişti. 26 Eylül'de anlaşmanın imzalanmasının ardından 2 Ekim'de de Kolombiya halkının referandumda anlaşmayı oylaması planlanıyor.

FARC, şubat ayı başında artık bünyesinde 18 yaşın altında kimseyi bulundurmayacağını duyurmuştu. FARC, yaptığı açıklamada sadece 21 çocuk ve gencin bulunduğunu kaydetmişti.

Ancak Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas'a göre, bu sayı 170.

Kolombiya Başsavcılığı, 1975-2014 yılları arasında 18 yaşın altında 12 bin civarında çocuk ve gencin FARC'a katıldığını tahmin ediyor.

On binlerce kayıp

1960'lı yıllardan bu yana solcu gerillalar, hükümet güçleri ve sağcı paramiliter gruplar arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 260 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 45 bin kişi kayıp olarak kaydedildi. Milyonlarca kişi ise evinden oldu.