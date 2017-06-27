T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FARC bütün silahlarını teslim etti

BM, Kolombiya'daki gerilla örgütü FARC'ı silahsızlandırma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. FARC, siyasi parti kurma hazırlıklarını sürdürüyor.

27 Haziran 2017 12:38

Kolombiya'daki gerilla örgütü FARC, 50 yıllık silahlı mücadelenin ardından bütün silahlarını Birleşmiş Milletler'e (BM) teslim etti. BM'den yapılan açıklamada 6 bin 800 örgüt üyesinden 7 bin 132 kayıtlı silah alındığı belirtildi. Silahların teslim edilmesi vesilesiyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC yönetiminin katılımıyla bugün bir yapılması planlanıyor.

Santos'a silahlı anlaşmazlığın sona erdirilmesi nedeniyle 2016 Nobel Barış Ödülü verilmişti. Gerilla örgütünün bıraktığı silahlar eritilerek Kolombiya'da, BM'nin New York'taki merkezinde ve barış görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı Küba başkenti Havana'da dikilecek anıtlar için malzeme olarak kullanılacak.

Uyuşturucu ticareti çetelerin eline geçebilir

FARC mensupları, şubat ayında normal hayata geçiş hazırlıkları ve siyasi parti kurma çalışmalarını tamamlamak üzere 26 barış kampına yerleştirilmişti. FARC'ın kuracağı partiye Kongre'de 10 yıl temsil hakkı tanınacak. Fakir köylülerin haklarını savunduklarını savunan ve adil toprak dağıtımı talep eden FARC'ın silahlarını mayıs ayı sonuna kadar teslim etmiş olması gerekiyordu. Ancak barış kamplarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle süre uzatıldı.

ELN adlı küçük gerilla örgütü ile ise henüz ateşkes sağlanamadı. Ayrıca silahlı çetelerin, FARC tarafından boşaltılan bölgelerdeki uyuşturucu ticaretini ele geçirmelerinden endişe ediliyor. Kolombiya'daki silahlı anlaşmazlık 1964 yılından bu yana 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu.

DW/dpa/AG/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaFARCBirleşmiş MilletlerKolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel SantosNobel BarışKolombiya New YorkKübaHavanaKongreDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24