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Dünya

FAO'YA İLK KEZ LATİN AMERİKALI BAŞKAN ROMA (A.A)

27 Haziran 2011 12:00

-FAO'YA İLK KEZ LATİN AMERİKALI BAŞKAN ROMA (A.A) - 27.06.2011 - Brezilyalı Jose Graziano da Silva, dün BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) başkanlığına seçildi ve böylece ilk kez bir Latin Amerikalı FAO Başkanı oldu. Graziano, seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, artık sadece Brezilya'nın adayı değil, bütün ülkelerin genel başkanı olduğunu belirterek, ''Yıllar içinde hedeflere varmak için birlikte yürümek, uzlaşmaya varmak gerektiğini öğrendim'' ifadesini kullandı. Luiz Inacio Lula da Silva hükümetinde gıda güvenliği bakanlığı yapan Graziano, 17 yıldır FAO başkanlığını yürüten Senegalli Jacques Diouf'un yerine, rakibi İspanya eski dışişleri bakanı Miguel Angel Moratinos'u 88'e karşı 92 oyla geçerek seçildi.

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