FAO-Türkiye ortaklık anlaşması hayata geçiriliyor

Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak 4
milyon 50 bin dolarlık, 9 ulusal ve bölgesel projenin protokolü, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ile Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha
Sinaceur tarafından imzalandı.
Türkiye ve
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak 4 milyon 50 bin dolarlık, 9 ulusal
ve bölgesel projenin protokolü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat
Mirmahmutoğulları ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Orta
Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha Sinaceur tarafından
imzalandı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FAO
ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 27 Temmuz 2006'da yapılan “Ev Sahibi
Ülke Anlaşması” sonucunda kurulan ve Türkiye ile beraber Azerbaycan,
Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı kapsayan FAO
Orta Asya Alt Bölge Ofisi 11 Temmuz 2007'de açıldı. Ofis, kapsadığı ülkelerde
belirlenen öncelikli alanlarda projeler üreterek, tarımsal ve kırsal kalkınmayı
hızlandırmak, sürdürülebilir gıda güvenliğini temin etmek, gıda güvenilirliği
için gerekli altyapıyı oluşturmak, ormancılık ve balıkçılık dahil doğal
kaynakların verimli kullanımını ve korunmasını temin etmek, genetik kaynakların
korunmasını sağlamak amacıyla kuruldu.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca,
FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisine projelerde kullanılmak amacıyla yılda 2 milyon
dolar olmak üzere 5 yıllığına toplam 10 milyon dolar katkı ile ofisin giderleri
için yıllık 300 bin dolar katkı sağlanıyor. Bu çerçevede, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca FAO'ya 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 5 milyon dolar
ödendi.
Açıklamada, Kuruluş Anlaşması uyarınca, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı Müsteşarı Mirmahmutoğulları ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi
Koordinatörü Sinaceur eş başkanlıklarında, FAO ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
arasında önceliklerin belirlenmesi, projelerin bu önceliklere göre seçimi, maddi
kaynakların dağılımı ve kullanımı, projelerin denetimi konularında görev yapacak
bir Yönlendirme Komitesi kurulduğu belirtildi.
1. Yönlendirme Komitesi
Toplantısının 28 Mayıs 2009'da yapıldığı ve komitenin onayına sunulan
projelerden 4 bölgesel, 2 çok taraflı ve 3 ulusal olmak üzere, toplam 4 milyon
50 bin dolar tutarında 9 projenin uygulanmasına karar verildiği belirtilen
açıklamada, şöyle denildi:
“Bugün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Müsteşarlık Toplantı Salonunda gerçekleştiren törenle, daha önce seçilmiş ve
uygulanmasına karar verilmiş projeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı
Vedat Mirmahmutoğulları ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha
Sınaceur tarafından imzalananan protokol ile resmen onaylanmıştır.
FAO
Orta Asya Alt Bölge Ofisinin kurulması FAO ile proje yapılması için gerekli
prosedürleri en asgariye çekmekle birlikte, Ülkemizin yaptığı katkılarla
bölgede lider ülke görevi üstlenmesine yardımcı olacak ve Ofisin kapsadığı,
tarihi bağlarımız da bulunan dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin artmasına ve
ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacaktır.”
Açıklamada,
törende, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Mirmahmutoğulları'nın FAO Orta
Asya Alt Bölge Ofisi'ni açmakla çok doğru bir iş yaptıklarını düşündüklerini,
Türkiye'nin artık yardım alan bir ülke olmaktan çıktığını ve yardım eden, dış
açılım sağlayan bir ülke olmaya başladığını söylediği
kaydedildi.
Açıklamaya göre, Türkiye'nin 2008 yılı sonu itibariyle 780
milyon dolarlık bir dış yardım sağladığını belirten Mirmahmutoğulları, şunları
kaydetti:
“Geçmişte vizyonu olmayan yöneticiler tarafından eğer bazı
imkanlar sağlanacak olsaydı bir takım uluslararası kuruluşların merkezi Türkiye
olacaktı. Mesela eğer Türkiye İFAD'a bina veriyor olsaydı İFAD'ın merkezi bugün
Türkiye olacaktı. Orta Asya'da Türkiye ile aynı kültüre sahip 5-6 ülke var. FAO
Alt Bölge Ofisi, bu ülkeler başta olmak üzere diğer bölge ülkelerine teknik
birikim ve finans olanaklarını sunmanın en önemli araçlarından birisini
oluşturacaktır.”
FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustafa
Sınaceur da, programın Türkiye ve FAO için çok önem taşıdığını belirterek,
Türkiye'nin Orta Asya'daki projelerde önemli bir aktör olmaya başladığını,
atılan imzaların Türkiye ve FAO Alt Bölge Ofisi arasındaki uzun soluklu
işbirliğinin ilk adımını oluşturduğunu ifade etti.
Onaylanan projeler
Açıklamaya göre, onaylanan projeler
şöyle:
Bölgesel projeler
1.Balıkçılık ve Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Orta Asya Bölgesel Programı
2.Orta Asya ve
Türkiyede Pestisid Kullanımı Yönetimi
3. Seçilen Ülkelerde Tohumculuk
Sektörünün Analizi ve Bölgesel Tohumculuk Master Planının
Hazırlanması
4.Orta Asya'da Tarımsal İnovasyon Sistemleri (AIS) ve
Küresel Olarak Önemli Tarımsal Kalıtım Sistemlerinin (GIAHS) güçlendirilmesi ve
Analizi için Kapasite Geliştirme Projesi
Çok Uluslu
Projeler
1.Kazakistan-Türkmenistan-Özbekistan'da Sulamalı
Alanlarda Kaynakların Korunumu Projesi (Türkiye kaynak sağlayıcı olarak projede
yer alacak)
2.Ferghana Vadisinde Arazi ve Su Verimliliğinin Artırılması
için Metod Geliştirilmesi Projesi
Ulusal
projeler
1.Tacikistan'da Çevrenin Korunmasının artırılması için
Ev Kaynaklı Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi
2.Özbekistan'da Sulama
Suyundan Tasarruf Etmeye Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi
Projesi
3.Suriye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Sürdürülebilir Orman
Yönetimi için Kapasite Oluşturma Projesi