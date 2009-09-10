FAO-Türkiye ortaklık anlaşması hayata geçiriliyor

Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak 4 milyon 50 bin dolarlık, 9 ulusal ve bölgesel projenin protokolü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha Sinaceur tarafından imzalandı.



Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde uygulanacak 4 milyon 50 bin dolarlık, 9 ulusal ve bölgesel projenin protokolü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha Sinaceur tarafından imzalandı.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FAO ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında 27 Temmuz 2006'da yapılan “Ev Sahibi Ülke Anlaşması” sonucunda kurulan ve Türkiye ile beraber Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'ı kapsayan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi 11 Temmuz 2007'de açıldı. Ofis, kapsadığı ülkelerde belirlenen öncelikli alanlarda projeler üreterek, tarımsal ve kırsal kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir gıda güvenliğini temin etmek, gıda güvenilirliği için gerekli altyapıyı oluşturmak, ormancılık ve balıkçılık dahil doğal kaynakların verimli kullanımını ve korunmasını temin etmek, genetik kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla kuruldu.



Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisine projelerde kullanılmak amacıyla yılda 2 milyon dolar olmak üzere 5 yıllığına toplam 10 milyon dolar katkı ile ofisin giderleri için yıllık 300 bin dolar katkı sağlanıyor. Bu çerçevede, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca FAO'ya 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam 5 milyon dolar ödendi.



Açıklamada, Kuruluş Anlaşması uyarınca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Mirmahmutoğulları ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Sinaceur eş başkanlıklarında, FAO ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında önceliklerin belirlenmesi, projelerin bu önceliklere göre seçimi, maddi kaynakların dağılımı ve kullanımı, projelerin denetimi konularında görev yapacak bir Yönlendirme Komitesi kurulduğu belirtildi.



1. Yönlendirme Komitesi Toplantısının 28 Mayıs 2009'da yapıldığı ve komitenin onayına sunulan projelerden 4 bölgesel, 2 çok taraflı ve 3 ulusal olmak üzere, toplam 4 milyon 50 bin dolar tutarında 9 projenin uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



“Bugün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlık Toplantı Salonunda gerçekleştiren törenle, daha önce seçilmiş ve uygulanmasına karar verilmiş projeler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustapha Sınaceur tarafından imzalananan protokol ile resmen onaylanmıştır.



FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisinin kurulması FAO ile proje yapılması için gerekli prosedürleri en asgariye çekmekle birlikte, Ülkemizin yaptığı katkılarla

bölgede lider ülke görevi üstlenmesine yardımcı olacak ve Ofisin kapsadığı, tarihi bağlarımız da bulunan dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin artmasına ve ilişkilerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacaktır.”



Açıklamada, törende, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Mirmahmutoğulları'nın FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'ni açmakla çok doğru bir iş yaptıklarını düşündüklerini, Türkiye'nin artık yardım alan bir ülke olmaktan çıktığını ve yardım eden, dış açılım sağlayan bir ülke olmaya başladığını söylediği kaydedildi.



Açıklamaya göre, Türkiye'nin 2008 yılı sonu itibariyle 780 milyon dolarlık bir dış yardım sağladığını belirten Mirmahmutoğulları, şunları kaydetti:



“Geçmişte vizyonu olmayan yöneticiler tarafından eğer bazı imkanlar sağlanacak olsaydı bir takım uluslararası kuruluşların merkezi Türkiye olacaktı. Mesela eğer Türkiye İFAD'a bina veriyor olsaydı İFAD'ın merkezi bugün Türkiye olacaktı. Orta Asya'da Türkiye ile aynı kültüre sahip 5-6 ülke var. FAO Alt Bölge Ofisi, bu ülkeler başta olmak üzere diğer bölge ülkelerine teknik birikim ve finans olanaklarını sunmanın en önemli araçlarından birisini oluşturacaktır.”



FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü Mustafa Sınaceur da, programın Türkiye ve FAO için çok önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin Orta Asya'daki projelerde önemli bir aktör olmaya başladığını, atılan imzaların Türkiye ve FAO Alt Bölge Ofisi arasındaki uzun soluklu işbirliğinin ilk adımını oluşturduğunu ifade etti.



Onaylanan projele r



Açıklamaya göre, onaylanan projeler şöyle:



Bölgesel projeler



1.Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Orta Asya Bölgesel Programı



2.Orta Asya ve Türkiyede Pestisid Kullanımı Yönetimi



3. Seçilen Ülkelerde Tohumculuk Sektörünün Analizi ve Bölgesel Tohumculuk Master Planının Hazırlanması



4.Orta Asya'da Tarımsal İnovasyon Sistemleri (AIS) ve Küresel Olarak Önemli Tarımsal Kalıtım Sistemlerinin (GIAHS) güçlendirilmesi ve Analizi için Kapasite Geliştirme Projesi



Çok Uluslu Projeler



1.Kazakistan-Türkmenistan-Özbekistan'da Sulamalı Alanlarda Kaynakların Korunumu Projesi (Türkiye kaynak sağlayıcı olarak projede yer alacak)



2.Ferghana Vadisinde Arazi ve Su Verimliliğinin Artırılması için Metod Geliştirilmesi Projesi



Ulusal projeler



1.Tacikistan'da Çevrenin Korunmasının artırılması için Ev Kaynaklı Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi



2.Özbekistan'da Sulama Suyundan Tasarruf Etmeye Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi Projesi



3.Suriye'de Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Kapasite Oluşturma Projesi



