FAO: Gıda ve yem fiyatları yüzde 20 artabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ukrayna'daki savaş nedeniyle dünya genelinde gıda ve yem fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu. FAO'nun Cuma günü açıkladığı raporda, gıda ve yem fiyatlarının yüzde 8 ile yüzde 20 arasında aratabileceği belirtildi. FAO, fiyatlardaki artışın yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan insanların sayısını da artırabileceğini kaydetti. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle bu yıl tahıl hasadı yapılıp yapılamayacağı belirsizliğini koruyor. Bunun yanı sıra Batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın tahıl ihracatı yapıp yapamayacağı da bilinmiyor.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, "Temel gıda ürünleri ihracatında bu iki önemli ülkenin tarımsal faaliyetlerinde oluşabilecek aksaklıklar, dünya genelinde gıda güvensizliğini ciddi olarak artıracak" şeklinde konuştu. FAO'nun verdiği bilgilere göre, dünyada buğday ihraç eden ülkeler arasında Rusya ilk, Ukrayna ise beşinci sırada yer alıyor. Dünyada arpa arzının yüzde 19'u Ukrayna ve Rusya tarafından karşılanıyor. Dünyadaki buğday arzının yüzde 14'ünü karşılayan bu iki ülke, mısır arzının ise yüzde 4'ünü tedarik ediyor. Dünyadaki toplam tahıl ihracatının üçte birinden fazlası bu iki ülke tarafından yapılıyor.

Zelenskiy'den çiftçilere çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukraynalı çiftçilere Rus işgaline rağmen mümkün olduğunda çok tahıl ekme çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Bu ilkbaharda da, her ilkbaharda olduğu gibi, kapsamlı bir tohum ekme kampanyası yürütmeliyiz" diye konuştu. Ukrayna'da tarlaları ekme faaliyetleri geleneksel olarak Şubat sonu veya Mart ayının başında başlıyor. Çiftçiler de, mümkün olan en kısa süre içinde güvenli bölgelerde tarlaların ekilmesine başlayacaklarını duyurdu. Ancak Tarım Bakan Yardımcısı Taras Vysotskiy, çiftçilerin yeterli tohumunun olduğunu ancak savaş nedeniyle yaşanan yakıt sıkıntısının çiftçiler için büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Afrika ülkeleri olumsuz etkilenebilir

Buğday ithal eden ülkelerin başında ise Kuzey Afrika ülkeleri ile Türkiye ve bazı Asya ülkeleri yer alıyor.

Almanya'nın Kiel kentinde bulunan Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW) yaptığı bir araştırma ise Ukrayna'daki savaş nedeniyle ortaya çıkacak arz açığının özellikle Afrika ülkelerinin durumunu kötüleştireceğini ortaya koydu. IfW'nin ticaret araştırmaları uzmanı Hendrik Mahlkow, Ukrayna'daki durumu "Savaşın bir sonucu olarak Ukrayna'nın dünya ekonomisi ile bağlantısı kesilebilir- ticaret yolları kapatılabilir, alt yapı hasar görüyor ve geriye kalan bütün üretim güçleri savaş ekonomisine yönelebilir" sözleriyle değerlendirdi. Mahlkow, bu durumun Afrika ülkeleri için muhtemel sonuçlarını ise şu sözlerle aktardı: "Ülke özellikle de Afrika kıtası için dünyanın en önemli tahıl ihracatçılarından biri olması nedeniyle, buradaki arz durumu oldukça kötüleşecek." Enstitü'nün tahminlerine göre, Ukrayna'dan buğday ihracatının durması halinde Tunus'un ithal ettiği buğday uzun vadede yüzde 15 azalacak. IfW, Mısır'ın buğday ithalatının yüzde 17, diğer tahıl ürünlerinin ithalatının ise yüzde 19 azalacağını tahmin ediyor.

FAO'nun verdiği bilgilere göre, aralarında az gelişmiş ülkelerin de bulunduğu 50 ülke, buğday sevkiyatının en az yüzde 30'unun karşılanmasında Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı durumda. FAO, raporunda "2022-2033 döneminde dünya genelinde yetersiz beslenenlerin sayısı 8 milyondan 13 milyona çıkabilir" denildi. Raporda, bu durumdan özellikle Asya-Pasifik bölgesinin, Sahra Altı Afrika ülkelerinin, Ortadoğu'nun ve Kuzey Afrika'nın etkilenebileceği kaydedildi.

Reuters, KNA/JD, SSB

© Deutsche Welle Türkçe