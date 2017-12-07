FAO Gıda Fiyat Endeksi Kasım’da düştü 

İstanbul, 7 Aralık (DHA) - BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi’ne göre küresel gıda fiyatları Kasım ayında düştü.

Artan şeker ve bitkisel yağ fiyatları düşen süt ürünleri fiyatlarıyla dengelendi.

Mısır üretimindeki artışla birlikte küresel tahıl stok kullanım oranının 2002’den bu yana en yüksek seviyesine erişmesi bekleniyor

Endeks Kasım ayında 175.8 puan olarak ölçülürken bu bir önceki aya göre yüzde 0.5 düşüş gösterse de, bir yıl önceki değerlerin hala yüzde 2.3 üzerinde.

Küresel tahıl tahminleri revize edilirken küresel arzın tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak yaklaşık üç bin 331 milyon tona yükselmesini bekleniyor.;

FAO Gıda Fiyat Endeksi uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülüyor.

Kasım ayındaki düşüş büyük ölçüde FAO Süt Ürünleri Endeksi’ndeki aylık yüzde 4.9 düşüşten kaynaklandı. Tereyağı, peynir ve tam ve yarı yağlı süt tozu fiyatlarının hepsi düştüğü gözlemlendi.

Buna karşılık FAO Şeker Fiyat Endeksi’nin Kasım ayında yüzde 4.5 yükselmesinde Brezilya’dan yapılan ihracatın azalmasının etkili olduğu düşünülüyor. Ancak daha sıkı yağ fiyatlarının etanol üretiminde kullanılmak üzere daha fazla üretime yol açabileceğine dair endişeler var.

Soya yağı fiyatlarının artmasıyla FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de bu ay yüzde 1.2 arttı. Palmiye yağı değerleri ise Malezya’da beklentilerin üzerinde gerçekleşen stoklardan dolayı düştü.

FAO Et Fiyat Endeksi büyük ölçüde değişmezken, büyükbaş hayvan fiyatları yükseldi, domuz eti fiyatları ise düştü.

Tahıl Fiyat Endeksi’nin Kasım ayında çok az bir artış görülürken bunda uluslararası pirinç fiyatlarının yüzde 1.1 yükselmesi rol oynadı.

Yüksek tahıl üretimi ve stokları

FAO küresel tahıl üretim tahminlerini keskin şekilde iki milyar 627 milyon tona kadar yükseltti.

Yeni tahmin Ekim ayı öngörülerine göre 13.4 milyon ton artış anlamına gelirken bunun büyük bir kısmı ABD’deki daha yüksek mısır hasadı ve Endonezya’daki fazla mısır ekimi beklentilerini yansıtıyor.

Küresel buğday üretimi tahminleri 754.8 milyon ton civarında seyrederken, pirincin 500.8 milyon ton olması bekleniyor.

Bu oranlar 2016’daki rekor seviyelerin çok az altına işaret ediyor.

Ayrıca küresel tahıl kullanımının 2017/18 sezonunda yüzde 1.2 artarak iki bin 599 milyon tona ulaşması vedaha fazla tahılın insan tüketimi için kullanılması bekleniyor. Daha iri tanelilerin ise hayvan beslenmesinde tüketileceği tahmin ediliyor.

FAO’nun son öngörüsüne göre küresel tahıl stoklarının yeni bir rekor kırarak 726 milyon tona ulaşması ve küresel buğday ve mısır stoklarının yeni rekor seviyelere erişmesi bekleniyor.

Büyük stoklarla rahatlayan küresel tahıl stok kullanım oranının 2017/18 sezonu sonunda yüzde 27.3’e yükselmesi 16 yılın en yüksek değeri olacak.