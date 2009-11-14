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Dünya

FAO Başkanı 'oruç'ta

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkanı Jacques Diouf, dünyadaki açlığa dikkat çekmek için başladığı "orucu" sürdürüyor.

14 Kasım 2009 02:00

T24 - Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Başkanı Jacques Diouf, dünyadaki açlığa dikkat çekmek için başladığı "orucu" sürdürüyor.

Diouf, FAO'nun Roma'daki merkezinin lobisinde dün (13 Kasım 2009) akşam 20.00'de başlattığı açlık grevini 24 saat sürdürecek. Diouf, geceleri bina ısıtılmadığı için geceyi pijamalarının üzerine giydiği palto ve başında şapkasıyla geçirdi.

FAO, daha önce bu hafta sonu yapacağı eyleme herkesin katılması çağrısını yapan Diouf'un amacının, kronik açlık çeken 1 milyar insanla dayanışma olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da, yine açlığa dikkat çekmek üzere yarın oruç eylemine katılması bekleniyor.

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