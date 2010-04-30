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Dünya

FAO açıkladı 1 milyardan fazla insan aç

Ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle bir milyardan fazla kişi açlık çekiyor.

30 Nisan 2010 03:00

T24-  BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) genel müdürü Jacques Diouf, Panama’da düzenlenen 31. FAO-Latin Amerika ve Karayipler konferansının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl açlık çeken kişilerin sayısının önceki yıla göre 105 milyon arttığını, bugünse bu sayının bir milyarı geçtiğini belirtti.


Diouf, aç bir milyar kişiden 642 milyonunun Asya ve Pasifik bölgesinde, 265 milyonunun Afrika’da, 42 milyonunun Latin Amerika ve Karayiplerde, 15 milyonunun gelişmiş ülkelerde bulunduğunu söyledi.


Ekonomik kriz ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle açlıktan en fazla etkilenen ülkelerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Eritre olduğunu belirten Diouf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde halkın yüzde 75’inin, Eritre’de yüzde 66’sının, Güney Amerika’nın açlıktan en fazla etkilenen ülkesi Haiti’de ve ayrıca Karayiplerde de halkın yüzde 58’inin aç olduğunu vurguladı.


Yetersiz beslenmeden en fazla etkilenen kıtanın Afrika olduğunu ve halkın yüzde 28’inin yetersiz beslendiğini belirten Diouf, gelişmekte olan ülkelerde ailelerin yarısına yakınının gelirlerini beslenmeye verdiklerini, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 20 olduğuna dikkati çekti.


"Gıda güvenliği politikasının" gerekliliğini vurgulayan Diouf, 2050’de 9,1 milyar insanın beslenebilmesi için bu politikanın gelişmiş ülkelerde tarımsal üretimin yüzde 70, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 100 artması ihtiyacını göz önünde bulundurmasının gerektiğini söyledi. (aa)

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