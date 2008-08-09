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Ekonomi

Fannie Mae’nin ikinci çeyrek zararı 2.3 milyar dolar

Devlet destekli mortgage kredisi veren ABD'nin en büyük konut finansman şirketi Fannie Mae, ikinci çeyrekte 2,3 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı.

09 Ağustos 2008 03:00

Taşıdığı ciddi borç yükü nedeniyle geçtiğimiz haftalarda uluslararası piyasalarda ciddi dalgalanmalar yaratan ABD’li konut finansman şirketi Fannie Mae 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte 2,3 milyar dolar (hisse başına 2,54 dolar) zarar açıkladı.

Şirket, geçen yıl aynı dönemde 1,95 milyar dolar (hisse başına 1,86 dolar) kâr açıklamıştı. Fannie Mae'nin ikinci çeyrekte hisse başına 0,97 dolar zarar etmesi beklenen şirketin zararı bu beklentinin üstünde oldu. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde de 2,51 milyar dolar zarar etmişti.

ABD'nin ikinci büyük konut finansman şirketi Freddie Mac ise önceki gün 2. çeyrekte 821 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Fannie Mae ve Freddie Mac, borç yükü ABD'deki konut kredilerinin yaklaşık yarısına denk düşen 5 trilyon doları aşıyor.

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