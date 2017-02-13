Fanatik yazarı: Riekerink'te hata yok, adamda kafa mı bıraktınız?

Fanatik gazetesi yazarı Yalçın Dümer, Kayserispor yenilgisi sonrası taraftarfın ıslıkladığı teknik direktör Jan Olde Riekerink'in maçta hatasının olmadığını belirterek "Zaten bunun böyle olacağı belliydi. İnanın ben bu maç Riekerink’de en ufak hata bulmuyorum. Adam da kafa mı bıraktınız. Tudor, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz isimleri tüm hafta manşette. Buna izin veren kim. Özbekoğulları" dedi. Sniejder'siz bir Galatasaray'ın 'nafile' olduğunu vurgulayan Dümer, "İkinci yarı beklenildiği gibi Sinan ve Eren’in girişi, 4-4-2 ye dönüş baştan düşünülmesi gereken. Ama nerede! Kanatlar çalışmıyor. Anlaşılmaz doldur boşaltlar. Tolga ve De Jong şaşkın ördek, diğerleri farklı mı. Geç kalınan bir Eren imzası, nafile. 'Sneijder’ siz sefiller. " diye yazdı.

Yalçın Dümer'in Fanatik gazetesindeki yazısı şöyle:

Galatasaray adına sezonun en önemli fırsatı. Matematiğe vurursak şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri sekiz puan kaybetmişler. Eksiksiz net 11 puanlık bir akşam Kayserispor önünde. Sneijder’in yokluğu büyük kayıp. Hollandalı tek başına bir takım hele son maçlarda ki formunu da hesap edersek. Selçuk için aynı kelimeleri sarf edemeyeceğim takdir edersiniz ki. İşte bu iki futbolcu yokluğunda değişik bir 11, salt santraforu olmayan. Ama dikine gidebilen kramponların fazlalığı dikkat çekici. Misafir takım da yabana atılmayacak cinsten. Alt sıralarda can çekişselerde havalı Fenerbahçe galibiyetinin tesadüf olmadığını ispat etmek için sonuna kadar savaşacaklardır, öyle de oldu...



Hocanın bu maç hatası yok



Buz gibi bir hava hatırı sayılı kalabalık. İçi bomboş kabus dolu bir ilk 45 Floryalılar adına. İki farklı bir skorla soyunma odasına gidiş. Linnes ve Hakan Balta’nın hayati kademesi olmasa 4 olurdu iyi mi. İnanılır gibi değil sanki maç Kayseri’de oynanıyor. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ne gerekiyorsa mükemmele yakın yaptılar. Bir kere yenmek için gelmişler İstanbul’a. Ya Galatasaray, çakma Barcelona, orta alanda hababam pas ama saçma sapan amacı olmayan, 3. bölgede ise kocaman bir HİÇ..

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İkinci yarı beklenildiği gibi Sinan ve Eren’in girişi, 4-4-2 ye dönüş baştan düşünülmesi gereken. Ama nerede! Kanatlar çalışmıyor. Anlaşılmaz doldur boşaltlar. Tolga ve De Jong şaşkın ördek, diğerleri farklı mı. Geç kalınan bir Eren imzası, nafile. Sneijder’ siz sefiller. Zaten bunun böyle olacağı belliydi. İnanın ben bu maç Riekerink’de en ufak hata bulmuyorum. Adam da kafa mı bıraktınız. Tudor, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz isimleri tüm hafta manşette. Buna izin veren kim. Özbekoğulları...

Taraftara ses verin bir zahmet...