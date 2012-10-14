Taraftarlar Diyarbakırspor'un kulüp binasını bastı

Ligde zor günler yaşayan Diyarbakırspor, bugün kendi sahasında Erzurum BB'ye 1-0 yenilince, fanatik taraftarlar kulüp binasını basarak pencere ve kapı camlarını kırdı.

Spor Toto 3’ncü Lig 3’ncü Grup’ta mücadele eden ve bugün kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı maçı 1-0 kaybeden Diyarbakırspor’da bir grup taraftar, maç sonrası Gaffar Okan Spor Tesisleri’ndeki kulüp binasını bastı. Taraftarlar kapı ve pencere camlarını kırarak içerdeki malzemelere de zarar verdi.

Yönetimi ve teknik direktörü dahi olmayan Diyarbakırspor’un yenilmesini hazmedemeyen bir grup yeşil kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde Atatürk Stadyumu’ndan kulüp binasına kadar yürüdü. Burada muhatap bulamayan taraftarlar binaya girdi. Binadaki pencere ve kapı camlarını kıran fanatik taraftarlar, daha sonra da bina içerisindeki bazı malzemelere de zarar verdi.

Olay yerine gelen çevik kuvvet polisi, taraftarı kulüp binasından uzaklaştırırken, bina girişinde sıkı güvenlik önlemi aldı.