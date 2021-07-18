Fanatik gruplar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla Yahudi göstericinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana bin 210 kişinin gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, büyük gruplar halinde el-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Aksa'ya "baskın düzenleyen fanatik grupların, avluda ayinler gerçekleştirerek kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

"Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü" olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik grupların, öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürebileceği ifade edildi.

Ankara'dan tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin "baskına izin verdiğini" ifade ederek yapılan müdahaleyi kınadı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail güvenlik güçlerinin, bu sabah (18 Temmuz) Harem-i Şerif'in kudsiyetini bir kez daha ihlal ederek, ırkçı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya baskında bulunmasına izin vermesini, ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla müdahale etmesini ve aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bazı Filistinli sivilleri insan onurunu rencide eden görüntüler eşliğinde gözaltına almasını kınıyoruz.

İsrail'in geçtiğimiz Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının tüm bölgede sebep olduğu gerginlik, tırmanma ve çatışma ortamının zihinlerde tazeliğini koruduğu mevcut ortamda bu tür provokasyonların sürmesi son derece tehlikelidir.

İsrail hükümetine, sözkonusu provokatif eylem ve saldırıların bir an önce sona erdirilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz."