Fame'den 150 milyon dolarlık yatırım: Antalya'da faaliyet gösteren Fame Otelleri Grubu, 150 milyon dolarlık yatırımla biri yurtdışında iki yeni otel yapacak.



Fame Hotels Koordinatörü Erkut Kara, grubun geleceğe yönelik planları hakkında bilgi verdi ve küresel krizin turizm ile otelcilik sektörüne etkilerini değerlendirdi. Dinamik bir grup olduklarını ifade eden Kara, 2 sene içinde biri İstanbul'da, diğeri Mısır'da olmak üzere iki yeni otel açacaklarını söyledi. İstanbul'da uygun arazi aradıklarını ve 80 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını anlatan Kara, Mısır'da da yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini dile getirdi. “Toplam 150 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız” diyen Kara, ayrıca başka yatırım alternatifleri üzerinde de durduklarını bildirdi. Kara, Mısır'ı, oradaki hükümetin turizm sektörüne akıttığı kaynak ve sağladığı teşvikler nedeniyle tercih ettiklerini, Mısır'ın ayrıca çok hızlı ve sağlam gelişen bir destinasyon olduğunu kaydetti. Erkut Kara, küresel krizin sektöre etkileriyle olarak da bu sezon gecelemelerin kısaldığını ancak gelen müşteri sayısında ciddi bir düşüş yaşamadıklarını söyledi. Avrupalı turistler için tatilin yemek içmek kadar doğal bir gereksinim olduğunu, bu nedenle de ajandalarından çıkmadığını vurgulayan Kara, bu sezon gelirlerinde yüzde 5 azalma olmasına karşılık gelen müşterilerinin sayısında bir azalma olmadığını yineledi. Müşterilerinin Fame Otellerinden memnuniyet oranının yüzde 97,4 olduğunu belirten Kara, müşteri memnuniyetini artırmak için çalıştıklarını, bunun sonucu olarak da “tekrar gelen müşteri” oranının yüzde 26 olduğunu kaydetti. “Bizde kalan her 4 kişiden biri mutlaka otellerimize tekrar geliyor” diyen Kara, şöyle devam etti: “Türk turizmi Avrupa Birliği'ne girdi bile. Misafirperverlik bize has bir özellik, bunu müşterilerimize bire bir yaşatmaya çalışıyoruz. Her bir personelimiz 10-15 misafirimizin e-mail adresini alıyor ve otelimizden ayrıldıktan sonra onlarla mailleşiyor. Restoran girişinde sağlı sollu sıralanan personelimiz gelen her bir müşteriyi alkışlarla karşılıyor. Alman konuklarımızın odalarına her gün Bild Gazetesi, Türk müşterilerimizin odalarına da ulusal bir gazetemizi bırakıyoruz. Güler yüz ve beden dili çok önemli. Konuklarımız otelimizden ayrılırken odalarına onları tekrar beklediğimizi ifade eden bir mektupla birlikte küçük şişeler için zeytinyağı koyuyoruz bu onların çok hoşuna gidiyor. Belki bunlar çok küçük şeyler gibi görünebilir ama inceliklerimiz farkımızı yaratıyor. Bize gelen müşteri ödediği paranın tam karşılığı hizmeti alıyor ve buradan son derece memnun ayrılıyor.” Grup olarak bir sezonda 40 bin müşteri ağırladıklarını ve yıllık 500 bin geceleme yaptıklarını anlatan Kara, geçen yıl 25 milyon dolar ciro yaptıklarını, bu sene de aynı rakamı yakalayacaklarını söyledi. Kara gelecek yıl için de “herkesin bu sezonu unutmasını” beklediklerini ve umutlu olduklarını kaydetti.



KRİZE RAĞMEN PERSONEL ÇIKARMADIK



Personel değişim oranlarının yüzde 4'ler civarında olduğuna dikkat çeken Kara, krize rağmen kış dönemi de dahil tek bir personeli bile işten çıkarmadıklarını, ancak bunu idame ettirmenin son derece güç olduğunu belirtti. Erkut Kara, “Bir otelde nereden baksanız 400 kişi çalışıyor. Bizi (sigortadan muaf tutun ya da biraz erteleyin) diyoruz. Turizm krize rağmen en az destekle hatta desteksiz ayakta kalan tek sektör. Bu kadar personeli kış aylarında çalıştırmamız mümkün değil ama çıkarmak da istemiyoruz. Bu kadar yatırım boşa gitmesin. Bu sektör 42 sektörü direk ve endirek şekilde etkiliyor. Otomotiv sektörüne, inşaata ya da tekstil sektörüne verilen destek bu sektöre verilmiyor. Hükümetimizden en azından istihdama yönelik destek bekliyoruz” diye konuştu.

Turizme bakışın değişmesi gerektiğini vurgulayan Kara, Türkiye'de asgari ücretin yaklaşık 300 dolar olduğuna dikkat çekti. Kara, “Bu ülkeye girecek her bir dolara ihtiyacımız var. 300 dolar asgari ücreti olan bir ülkede (bu ülkeyi ucuza satıyoruz) eleştirisi çok tuhaf. 500-600 avrodan aşağı 3 yıldız bile gelmiyor o kadar ucuz falan değiliz” dedi. 2 bin 550 yatak kapasiteli Fame Otelleri, biri 3, ikisi 4, ikisi de 5 yıldızlı olmak üzere toplam 5 tesisle faaliyet gösteriyor.