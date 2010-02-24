T24 - İngiltere-Arjantin arasında Falkland krizi sürüyor. Times gazetesi ise bugün, "Falkland İngiliz'dir, İngiliz kalacak" diyor.





Times gazetesinin bugünkü başlığı ve başyazısı İngiltere ile Arjantin arasında onlarca yıldır egemenlik mücadelesine konu olan Falkland Adaları ile ilgili son gerilimi yansıtıyor.



Gazete İngiltere'nin Arjantin'e daha yakın olan Falkland Adaları'nın 60 mil kuzeyinde denizden petrol çıkarma çalışmalarını başlatmasıyla alevlenen tartışmanın Birleşmiş Milletler'e gideceğini duyuruyor.



Latin Amerika ülkelerinin gerilimde hemen Arjantin'in yanında saf tuttuklarını da duyuran Times, başyazısına "Falkland İngilizdir, İngiliz kalacaktır" başlığını atmış.



Dün gerçekleşen "Latin Amerika ve Karayipler" zirvesinde Arjantin bölge ülkelerinin Falkland Adaları konusunda desteğini aldı. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin liderleri, İngiltere'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.



Falkland Adaları, 1982'de Arjantin ve İngiltere arasında savaşa neden olmuştı. Uzun yıllar süren müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla Arjantin birliklerinin üzerinde hak iddia ettikleri Falkland ve Güney Georgia adalarını işgal etmesiyle başlayan savaşta, 649'u Arjantinli yaklaşık 900 asker ölmüştü.







