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Ekonomi

Falkland Adaları'nda petrol bulundu

Falkland Adaları açıklarında arama yapan İngiliz şirketi Rockhopper petrol bulduğunu duyurdu.

06 Mayıs 2010 03:00

T24- Falkland Adaları açıklarında arama yapan İngiliz şirketi Rockhopper petrol bulduğunu duyurdu. Rockhopper'dan yapılan açıklamada, ilk bulguların petrole işaret ettiği ancak bulguların kanıtlanması için bazı testler gerektiği belirtildi.


Testler olumlu sonuç verirse, Kuzey Falkland Havzası'nda ilk kez petrol bulunmuş olacak.


Bölgede arama yapan bir başka İngiliz şirketi olan Desire'ın ilk girişimi olumsuz sonuçlanmış, şirket yeni sahalar açmaya karar vermişti.


Rockhopper'ın duyurusu üzerine iki şirketin hisseleri de yüzde 50 ile 70 arasında değer kazandı.


İngiltere'nin bölgede petrol aramaya başlaması, Falkland Adaları'nın egemenlik hakkıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi. Arjantin İngiltere'yi, statüsü tartışmalı karasularında tek taraflı faaliyet göstermeyi yasaklayan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal etmekle suçluyor.


İngiltere ise karasuları içinde petrol aramasının "meşru hakkı" olduğunu savunuyor.


Arjantin'in 1833'den bu yana İngiltere'nin kontrolünde olan Falkland Adaları'nı 1982'de işgal etmesi iki ülke arasında savaşa yol açmıştı.


Bir hafta süren savaş sonrası İngiltere adalarda kontrolü yeniden ele geçirmişti. Savaşta Arjantin'den 646, İngiltere'den ise 255 asker ölmüştü. (BBC)

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