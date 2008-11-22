Falımızda yine Türk-İslam sentezi çıktı

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin 2025 küresel beklentiler raporunda Türkiye’nin gelecek yıllarda dünyanın yükselen güçlerinden birisi olacağı ileri sürülürken, laikliğin gözden düşüp içinde İslamileşmenin artacağı da öngörüldü



ABD’de istihbarat kuruluşlarını bir araya getiren Ulusal İstihbarat Konseyi’nin 2025 yılına ilişkin küresel beklentiler raporunda Türkiye’nin, gelecek 15-20 yılda, ekonomik büyümesi, canlı orta sınıfı ve jeostratejik konumuyla Ortadoğu’da ve uluslararası alanda daha büyük bir rol oynamasının beklendiği belirtildi.



ABD’nin küresel etkisinin zamanla azalacağı, Çin’in ve Hindistan’in ise güçleneceğinin dile getirildiği "Küresel Eğilimler" raporunda Türkiye’nin de, İran ve Endonezya ile birlikte siyasi ve ekonomik gücünün artacağı beklentisine yer verildi.



Raporda, "Arap dünyasının dışında yer alan ancak nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye ve dini rejim sonrası bir İran, daha büyük uluslararası roller için güçlü birer aday olarak görünüyor. Türkiye’nin, yakın dönemlerdeki ekonomik büyümesiyle, canlı orta sınıfıyla ve jeostratejik konumuyla Orta Doğu’da daha büyük bir bölgesel rol oynaması ihtimali artıyor" denildi.



'AB üyeliğinde artan kuşkular'



Raporda Türkiye-AB ilişkilerine değinilirken söyle denildi: "AB, Balkan ülkelerini yeni üyeler olarak alarak ve belki Ukrayna’yı ve Türkiye’yi de dahil ederek, Avrupa’nın kenarında siyasi istikrarı ve demokratikleşmeyi ilerletecek bir konumda olacak. Türkiye’nin AB’ye üyeliği meselesi, şu anla 2025 arasında, Avrupa’nın dışa odaklanmasının testi olacak. Türkiye’nin üyelik şansına ilişkin artan kuşkular, siyasi reformlar ve insan hakları reformlarının yavaşlamasına muhtemelen yol açabilir."



2025’te yeni "ekonomi kaplanlarının" ortaya çıkabileceğini anlatan raporda Türkiye’nin, eğitimli iş gücü ve yatırıma elverişli ortamıyla bu ülkelerden biri haline gelmeye aday olduğu kaydedildi.



Laiklik ve modernleşme



Raporda, "Ortadoğu’da İslami partiler, öne çıkarken ve muhtemelen iktidara gelmeye başlarken, Batı modelinin ayrılmaz parçası olarak değerlendirilen laikliğin, giderek artan şekilde gündemden düşeceği görülebilir. Bugünün Türkiye’sinde olduğu gibi, hem artan İslamileşme, hem de ekonomik büyümeye ve modernizasyona daha çok vurgu görebiliriz" denildi.



ABD istihbarat kuruluşlarının raporunda, "Gelecek 15 yılda Türkiye’nin gidebileceği en muhtemel yol, İslami ve milliyetçi unsurların bir bileşimi olabilir. Bu da, Orta Doğu’da hızla modernleşen diğer ülkeler için bir model teşkil edebilir" ifadesi kullanıldı. Türkiye’nin, Irak’taki gelişmelerden de etkileneceği dile getirildi. (AA)