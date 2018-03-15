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Falezlerden düşen gencin cesedi bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu

15 Mart 2018 15:06

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da dün akşam falezlerden düşen gencin cesedi denizde bulundu. Ölen kişinin Ufuk Karakaya (21) olduğu belirlendi.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Atatürk Parkı yanındaki falezlere gelen bir erkek, iddiaya göre 30 metre yükseklikteki falezlerden düştü. Bu sırada çevrede balık tutanlar durumu fark edince polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Düşen kişinin denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. 1 saatlik çalışma sonrası aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalar sabaha ertelendi.
Sabah saatlerinde tekrar başlayan çalışmalar deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından devam ettirildi. Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda bölgeye gelen deniz polis ekibinden 2 dalgıç, kıyıdan 100 metre açıkta, denizin dibinde bir erkeğe ait ceset buldu. Bota alınan cesedin, Ufuk Karakaya olduğu belirlendi. Karakaya\'nın cesedi Kaleiçi Yat Limanı\'na getirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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