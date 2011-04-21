-FALEZLERDEN DÜŞEN GENCİ İTFAİYE KURTARDI ANTALYA (A.A) - 21.04.2011 - Antalya'da falezlerden düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı. Kaleiçi'nde tarihi Hıdırlık Kulesi'nin yanındaki falezlerde arkadaşıyla otururken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Abdullah Şahin, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Şahin'in düştüğünü gören arkadaşı, özel güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Antalya İtfaiye Daire Başkanlığı arama kurtarma timleri ile polis, yaralanan Şahin'i sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yukarı çıkardı. Ayağından ve boynundan yaralanan Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.