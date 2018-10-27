Falezlerde tehlikeye aldırış etmeden balık tutuyorlar

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da amatör balıkçılar, tehlikeye aldırış etmeden falezlerde balık avlamaya çalışıyor.

Antalya\'da falezler, amatör balıkçıların tercihlerinin başında geliyor. Kayalık yapısıyla dikkat çeken falezlerin bulunduğu bölgede avlanan balıkçılar, tehlikeye aldırış etmiyor. Kimi yerde yaklaşık 45 metre yüksekliğe ulaşan falezlerin uç noktasına giden balıkçılar, oltalarını denize atıyor. Çevredekiler de uçurumun ucuna kadar gelen balıkçıları korkuyla izliyor.



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