Falcon Heavy uzaya çıktı; David Bowie'nin dinlenme oranı anlık yüzde 42 arttı

Elon Musk’ın özel uzay şirketi SpaceX, Falcon Heavy ile elde ettiği başarıyla internetin üst sıralarında yer alıyor. Uzaya otomobil taşıyacak kalkış sonrasında gelecek için büyük bir aşama kat eden firma, ilginç konularla da gündeme gelmeye devam ediyor. Spotify‘dan yapılan resmi açıklamaya göre Falcon Heavy‘nin başarıyla uzaya fırlatılmasının ardından David Bowie’nin dinlenme oranı, anlık olarak yüzde 42 artış gösterdi.

Elon Musk’ın özel isteğiyle roketin içine yerleştirilen Tesla Roadster’da David Bowie’nin çalması, sanatçının uzay temalı şarkılarının dinlenme oranında büyük artışa neden olmuş görünüyor. Buna göre Life On Mars yüzde 332, Space Oddity yüzde 188, Starman (Araçtaki mankene de bu isim verildi) ise yüzde 181 artış ile beklenmedik bir seviyeye yükselmiş.

Artış oranları, uzay yolculuğunun başladığı andan 1 saat sonrası ile önceki haftanın aynı saati karşılaştırılarak hesaplanmış. Şirket ayrıca 2016 yılında aramızdan ayrılan David Bowie’nin şarkılarının toplandığı bir çalma listesi de hazırlamış.

Günümüzün en güçlü roketi: SpaceX Falcon Heavy

Bünyesinde tam 27 tane Merlin 1D motoru taşıyan Heavy, bakıldığı zaman üç tane Falcon 9‘u bir araya getiriyor. Kalkışta ürettiği 5 milyon pound itme kuvvetiyle deprem etkisi yaratan roket, Ay’a insan götürebilecek kapasiteyi sunuyor. Ancak şirketin BFR (Big Falcon Rocket) isimli çok daha büyük bir projesi daha bulunuyor.

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