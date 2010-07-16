-''FALCI AHTAPOT PAUL''UN TRANSFERİNE RET BERLİN (A.A) - 16.07.2010 - Madrid Hayvanat Bahçesi'nin, Dünya Kupası boyunca 8 maçın sonucunu doğru tahmin ederek üne kavuşan ''Paul'' adlı ''falcı'' ahtapotu satın almak için yaptığı teklif reddedildi. Paul'un bulunduğu Almanya'nın Oberhausen kentindeki ''Sea Life'' adlı akvaryumun yetkilileri, teklifi kabul etmediklerini ve Paul'un Oberhausen'de kalacağını söylediler. Akvaryum sözcüsü Kerstin Kuehn, yaptığı açıklamada, ''Paul'un İspanya'daki hayvanat bahçesine satılması ya da kiralanması söz konusu değildir'' dedi. İspanya'nın başkenti Madrid'deki hayvanat bahçesinin, Paul'u satın almak için Alman yetkililere başvuruda bulunduğu bildirilmişti. Hayvanat bahçesi yetkilileri, birçok ziyaretçinin, geçen hafta sonunda İspanya'nın Hollanda'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı kazandığı final maçının sonucunu da doğru tahmin eden ahtapotun Madrid'e getirilmesini istediğini ve bu nedenle böyle bir teklif yaptıklarını söylemişlerdi.