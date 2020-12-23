Falcao takımla çalışmalara başladı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla beraber antrenmanlara çıkamayan Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, bugün takımla çalışmalara başladı.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Radamel Falcao, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Sakatlığı süren diğer oyuncuların durumu
Ryan Babel, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına başladı.
Fernando Muslera, tedavi programı çerçevesinde saha adaptasyon çalışmalarına başladı.
Yapılan MR tetkiklerinin ardından sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Peter Etebo’nun tedavisine başlandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bugün yapılacak PCR testinde negatif netice elde edilmesi hâlinde yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabilecek.