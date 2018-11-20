''Falcao, Ocak'ta Süper Lig'e gelebilir''

Kariyerini Monaco'da sürdüren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao için çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. Falcao'nun Türkiye'deki temsil haklarını elinde bulunduran Fatih İlek, yıldız golcünün Süper Lig'e gelebileceğinin sinyallerini verdi.

Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Fatih İlek, bazı Türk kulüplerinin daha önce Falcao için nabız yokladığını belirterek, ''Kulüpler yaz döneminde yapamadığını Ocak'ta yapabilir. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslarda bulunuyor. Galatasaray, yazın transfer şartlarını öğrenmek için Monaco'yla görüştü. Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada'' diye konuştu.