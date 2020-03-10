Falcao'nun formu işte böyle yükseldi

Galatasaray'ın sezon başında Monaco’dan transfer ettiği ancak ilk haftalarda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Radamel Falcao, Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı’nın bu performansı, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere teknik ekip için sürpriz olmadı.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Falcao her antrenman sonrası takımdan ayrı olarak 1 saat özel olarak çalışıyor. Bireysel performans hocalarından aldığı programı uygulayıp, özel güçlendirme ve şut çalışması yapıyor.

Fizik gücünü yükseltirken uzmanların önerdiği özel beslenme programına da harfiyen uyuyor.

Arkadaşları ve teknik heyetle iletişimi çok iyi olan Falcao’nun ‘yıldız egosu’ ve kaprisi yok.

Falcao, profesyonelliğinin yanı sıra, kişiliği ve karakteri ile de Galatasaray’da teknik heyet, arkadaşlarından tam not almış durumda.