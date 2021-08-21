Falcao, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili kararını verdi

Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği futbolcuların başında gelen Radamel Falcao, takımdan ayrılmama kararı aldı.



Galatasaray'ın 5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için yolları ayırmaya çalıştığı Radamel Falcao, aldığı kararla sarı-kırmızılı kulubü zorda bıraktı.



Kolombiyalı yıldız kendisine gelen teklifleri reddederken sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalma kararı aldı.

Sporx'in haberine göre; Şu ana kadar Meksika, Arjantin, ABD MLS Ligi takımlarından teklifler alan ancak bu teklifleri ekonomik anlamda yeterli bulmayan Radamel Falcao bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlama kararı aldı.



Galatasaray'dan bonuslar hariç 5 milyon euro maaş alan Radamel Falcao, ayrıca ailesinin İstanbul'da kalmak istemesi ve kızlarının İstanbul'daki eğitimlerini Ağustos ayı itibariyle beraber başlamasından dolayı kararında ısrarcı olacak.



Galatasaray ile olan sözleşmesine sadık kalacağını hemen her fırsatta dile getiren Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.