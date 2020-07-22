Falcao fedakârlık yapmaya hazır

Galatasaray'da 22 maçta 11 gol atmasın akarşın pek çok maçı kaçırmasıyla tartışma yaratan Radamel Falcao'un 5 milyon Euro'luk garanti ücretine ek olan 2 milyon Euro dolayındaki bonus maddelerden fedakârlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.



2022'de bitecek sözleşmesine sadık kalacak Falcao, hamile olan eşi ve ailesi nedeniyle İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor.



Yıldız futbolcu, bazı ek maddeleri devre dışı bırakabileceğini, indirim konusunda da görüşebileceklerini yönetime ileten Falcao yanıt beklemeye başladı.