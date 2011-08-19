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Falcao Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, Aguero'nun ayrılmasının ardından Porto'nun yıldızı Radamel Falco'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Arda'nın yeni takımı Atletico Madrid, Aguero'nun ayrılmasının ardından Porto'nun yıldızı Radamel Falco'yu 5 yıllığına renklerine bağladı.


Ve beklenen transfer gerçekleşti, Atletico Madrid, Porto'nun Kolombiyalı yıldızı Falco'yu 40 milyon euro'ya kadrosuna dahil etti.


2009 sezonunda River Plate'den Porto'ya transfer olan ve burada attığı gollerle Portekiz temsilcisinin geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonluğunda çok büyük katkıları bulunan 25 yaşındaki golcü Arda ile takım arkadaşı olmuş oldu.


Kolombiyalı golcü Porto'da 50 maçta rakip filelere 41 gol kaydetti.


Atletico Madrid, Guimares ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında devre arasında transferi, Vicente Calderon Stadı'nın skorbordundan duyurdu.

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