Falcao: Arda'nın oyun stili bana çok uygun

Falcao, "Arda'yla Atletico Madrid'de iki güzel yıl geçirdik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var. Takıma çok katkısı olacak" açıklamasında bulundu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Volvocarco Instagram canlı yayınında Carlos Montoya’ya konuştu.

Kolombiyalı forvet, “Arda Turan’ın Galatasaray’a gelmesinden çok mutlu oldum. Atletico Madrid’de çok güzel iki yıl geçirdik birlikte. Onun oyun şekli bana çok uygun. Kendine has bir stili var ve herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak. Bu sezon daha iyi bir performans sergilemek ve hedeflere ulaşmak için hep büyük bir heyecanla çalışacağız” diye konuştu.

Radamel Falcao Koronavirüs pandemisi sebebiyle evde kaldığı günler için de , “Karantina döneminde fitness salonunda çalıştım. Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim” dedi.