“Fakirlik belgesi alan vatandaş sayısında büyük bir artış var”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, son aylarda birçok il ve ilçedeki çok sayıda muhtarla görüştüğünü belirterek, “Hepsinin ortak söylemi ‘fakirlik belgesi’ alan vatandaşların sayısında büyük bir artış olduğu yönünde. Geçen yıla kıyasla belge için başvuranların sayısı en az iki kat artmış durumda. Ülkeyi idare edenler gündemi değiştirmeye çabasında ama halkın tek bir gündemi yoksulluk” dedi.

CHP’li Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz, fakirlik belgesine olan talebi ciddi boyutta artırdı. Muhtarlarla görüşmelerimde talebin çokluğundan dolayı kaç kişinin belge aldığının verisini tutamadıklarını ama kimi yerde iki kat, kimi yerlerde çok daha fazla arttığını ifade ediyorlar. Bu da işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın ne derece arttığının bir başka göstergesidir. Daha önce geçinebilen yüz binlerce insan bugün yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Türkiye’nin bundan daha önemli bir gündemi yoktur ve olamaz da.”