Fakir yaşlılar artıyor



Emeklilik çağında olup da çalışmaya devam eden Almanların sayısı artıyor. Düşük emekli aylığını takviye amacıyla kısa süreli işlerde çalışanların sayısı son on yılda 56 binden 830 bine yükseldi. Federal İş Kurumu tarafından açıklanan rakamlar, emekli maaşıyla geçinemeyip fakirler ordusuna katılanların arttığını gösteriyor.

2013 yılında, çalışan yaşlılardan 137 bini en az 74 yaşındaydı. 65 yaşını doldurduktan sonra "kâğıtlı" çalışan Almanya'daki emeklilerin sayısı da 2013 yılında 183 bini aştı.

Sol Parti Milletvekili Sabine Zimmermann, yaşlı çalışan sayısındaki artışın, resmi emekli aylığıyla geçinmenin zorlaştığına kanıt oluşturduğunu, ortalama emekli aylığının bin euronun altına indiğini, kadın emekliler açısından ise durumun daha da vahim olduğunu söyledi. Parti Meclis Grup Başkanvekili Zimmermann, "Emekliler, boş zamanlarında canları sıkıldığı için değil, karınlarını doyurabilmek için çalışıyorlar" dedi.

Emekli maaşının artık ay sonunu getirmeye yetmediğini belirten Sosyal Yardımlaşma Federasyonu Başkanı Ulrike Mascher, birçok emeklinin günde birkaç saat çalışarak maddi ihtiyaçlarını giderebildiğini ve yaşlılıkla bağlantılı fakirlik fenomenin inkar edilemeyeceğini söyledi.

Almanya Çalışma Bakanlığı yaşlı nüfusun maddi durumunun garanti altına alınabilmesi için bütçeden yapılan harcamanın arttığına dikkat çekti. Süddeutsche Zeitung adlı gazetede yer alan haberde emekli ve malullerin asgari geçim standardının korunabilmesi için devlet bütçesinden ayrılan kaynağın bu yıl 5 milyar 500 milyon euroyu bulacağı ve bu meblağın 2018 yılında 7 milyar 100 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.

Nüfus yapısı değişiyor

Çalışma Bakanlığı sözcüsü asgari geçim yardımının yılda yüzde yedi oranında artmasını beklediklerini, Almanya'da yaşlılıkta fakir düşenlerin sayısındaki artışın ise nüfus yapısındaki değişiklikle ilgili olduğunu söyledi.

Sol Parti Milletvekili Matthias Birkwald yaşlı nüfus içindeki fakirlerin artmasının endişe verici olduğunu, emeklilik yasasında yapılan değişikliğin olumsuz gelişmeyi önlemeye yetmeyeceğini ve ortalama emekli aylığının daha da düşeceğini söyledi.

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni emeklilik kanununa göre, emeklilik sigortasına 45 yıl aidat yatıranlar 63 yaşında emekli olabilecek, yaşlı annelere daha fazla emekli maaşı bağlanacak ve emeklilik çağında çalışmak isteyenler için "esnek emeklilik" uygulaması başlatılacak.