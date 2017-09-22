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Fakıbaba ve Katarlı Bakan, Ceylanpınar'da

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Rumaihi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti

22 Eylül 2017 17:32

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Rumaihi, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'nde bulunan Tarım İşletmesi Müdürlüğü\'nü ziyaret etti.
Helikopterle Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesi\'ne gelen Bakan Fakıbaba ve Katar Bakanı Al-Rumaihi, TİGEM\'de incelemelerde bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Katarlı bakanın TİGEM\'i görmek istediğini belirterek, \"Katar\'ın çok değerli Şehircilik ve Çevre Bakanımızla beraber özellikle Ceylanpınar\'ı görmek istedi. Ben de 1 saat 40 dakika havadan Ceylanpınar\'ı ve TİGEM arazilerini gezdirme fırsatını buldum, Şanlıurfa bizim için gerçekten canımız, bütün Urfalı hemşerilerim bilsinlerki beynimin yarısından fazlası Urfa\'dır. Şanlıurfa\'nın mutluluğu Türkiye\'nin mutluluğudur\" dedi.
Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al-Rumaihi ise Ceylanpınar\'da bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Türkiye\'nin gıda sepeti mahiyetindedir bu bölge inşallah ilerleyen zamanlarda bu bölgeden faydalanacağız. Gerek yatırım açısından gerekse hayvancılık açısından, burada ortak bir yatırım yapalım\" diye konuştu.
Günün anısına Katarlı bakana 2 yavru ceylan hediye edildi.

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