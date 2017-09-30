Fakıbaba: 80 milyonun protein oranını artırmamız lazım (2)

MARAŞ DONDURMASI KESTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kahramanmaraş\'ta Tarım ve Kırsal Kalınmayı Destekleme Kurumu desteğiyle yapılan dondurma fabrikasının açılışını yaptı. Fakıbaba, burada motorlu testere ile ünlü Maraş dondurmasını kesti. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba daha sonra Teknik Makina Sanatkarları Odası binasının temel atma törenine katıldı.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü binasının açılış törenine de katılan Bakan Fakıbaba, Türkiye\'nin domates tohumunu bile ithal ettiğini söyleyenler olduğunu, buna bir Türk vatandaşı olarak çok üzüldüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Oysa hem devletin hem enstitümüzün hem bakanlığımızın hem özel sektörün yaptığı o kadar güzel Ar-Ge araştırmaları vardır ki, inanın diğer ülkeler arasında sıraya girecek kadar önemli bir yere sahibiz. Türkiye\'de bizim bakanlığa bağlı Ar-Ge çalışması yapan 50\'ye yakın enstitümüz bulunmakta ve bilim adamlarıyla beraber Allah\'ın izniyle kendi tohumunu üreten, ihraç eden, zaman zaman da tabi bu doğal bir olaydır yani ithalat olmayacak mı tabii olacak. İthal etiğimiz şeyler olacak ama ihracatımızın çok daha fazla olduğunu özellikle bilmenizi arzu ediyorum. Yanlış anlaşılan ve vatandaşın kafasında yer alan bazı şeyler var; \'Biz tarımda domates tohumunu bile İsrail\'den alıyoruz.\' Arkadaşlar zaman zaman alabiliriz. Ama biz İsrail\'e domates tohumu ihraç ediyoruz. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum, bu çok önemli bir olay Yani yerli tohumculukta çok önemli yerlere geldik. Bunu evelallah Ar-Ge sayesinde ve arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz.\"



FOTOĞRAFLI