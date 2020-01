Fakıbaba: 80 milyonun protein oranını artırmamız lazım

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, göreve geldiği günden bu yana hem üreticinin hem de esnafın yanında oluğunu belirterek, \"Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım\" dedi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantı ve açılışlara katılmak üzere Kahramanmaraş\'a geldi. Fakıbaba, sabah namazını Ulu Cami\'de kıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı canlı hayvan borsasının açılış törenine katıldı.

4 milyon liraya mal olan borsayı gezerek Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'tan bilgi alan Fakıbaba, milletin emrinde olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

\"Bu kardeşiniz hep emrinizde ve hep şunu söylüyorum. Biz her zaman üreticinin de, üretici ile tüketici arasında olan esnafa da, sanayiciye de, ithalatçıya da, ihracatçıya da açık ve net konuşalım biz her zaman onların yanında olacağız. Niye? 80 milyon tüketicim var benim, 80 milyon kardeşim var benim onların da mutlaka ve mutlaka protein oranını artırmamız lazım. Bizim torunlarımızın et yemesi lazım. Bizim gençlerimizin daha fazla süt alması lazım, daha fazla protein alması lazım. Buna hep beraber fedakarlık yapacağız. Ne isterseniz emin olun halkın parasını halka yani size harcamak için görevlendirildim. Sayın Cumhurbaşkanım ve Başbakanımın bana ilk talimatı \'Fakir halkı koruyacaksın üreticiye destek vereceksin Fakıbaba\' dedi, ben de emrin olur \'Sayın Cumhurbaşkanı\' dedim. Onun için rahat olun biz sizin emrinizdeyiz. Bakın düveyle ilgili destek diyorsunuz, aldık, Kahramanmaraş\'ı da aldık.\"

Bakan Fakıbaba ayrıca birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, \"Samimi olarak inanın Şanlıurfa ne ise Kahramanmaraş da, Antep de, Şırnak da, Ordu da odur. Biz; Kürt\'ü ile, Türk\'ü ile Arap\'ı ile, Laz\'ı ile Çerkezi ile, Sünni\'si ile Alevi\'si ile vallahi kardeşiz. Bu ülke bizim arkadaşlar. Müsaade etmeyeceğiz, bize destek verdiğiniz müddetçe biz de canımızı ortaya koyacağız. Önce bizi vuracaklar, sonra bu ülkeye bir şey yapacaklar. Önce biz gideceğiz, sizden önce biz\" diye konuştu.

Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise Ortadoğu\'daki sorunlara ve Türkiye\'nin bulunduğu noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Birileri ısrarla diyor ki, \'15 yılın sonunda geldiğimiz noktaya bakar mısınız Suriye\'de şu var, Irak\'ta bu var, bölgede şu sorunlar var.\' Onlara lütfen şunu söyleyin. Bu bölgede bu sorunlar yaşanırken eğer güçlü bir liderlik olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider olmasaydı Ak Parti gibi milletin teveccühüyle güçlü bir siyasi konsüdülasyon oluşturmuş bir parti olmasaydı bölgemizde de bu sorunlar olsaydı acaba halimiz ne olurdu? Suriye\'de yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Irak\'ta yaşananların sorumlusu Türkiye midir? Mısır\'da, Lübnan, Libya\'da yaşamaların sorumlusu Türkiye midir? Bölgede yaşanan olayları, bölgede kurulan tuzakları hep beraber izliyoruz. Türkiye hamdolsun güçlü, kararlı, oynanan oyunun farkında ve oyunları bozarak yoluna devam ediyor. Eğer biz bugün Türkiye\'de bu birlik ve beraberliği sağlamamış olsaydık, bu kararlılığı oluşturmamış olsaydık Allah korusun Türkiye\'nin hali nice olurdu düşünmek bile istemiyorum. Bu milleti korkutmak istiyorlar, endişelendirmek itiyorlar, bölgede artık terör döneminden kendilerince bölgeyi dizayn etme dönemine geçmiş bulunuyorlar. Türkiye bunlara izin vermeyecek güçtedir, Türkiye muktedirdir, Türkiye, bölgesinde kendisine rağmen herhangi bir oyun kurulmasına bugüne kadar müsaade etmedi, bundan sonra da müsaade etmeyecektir.\"

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile borsanın açılışı yapıldı. Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, bakanlık bürokratları ve çok sayıda kişi katıldı.

