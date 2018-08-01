Hürriyet yazarı Taha Akyol, geçtiğimiz günlerde açıklanan Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına değindi. Sınav sonuçlarından hareketle eğitimde başarısız olunduğuna dikkat çeken Akyol, "Fakat eğitimde bu kadar kötü iken, havayolları koltuk sayısında dünyada 17. sıradayız! Bu ne demek? Modern medeniyetin konforunu hızla benimseyip zihniyetini idrakte yavaş kalmak demek! Tüm modernleşme tarihimizde bugün de devam etmekte olan temel zihniyet sorunumuz!" diye yazdı.

Taha Akyol'un "Eğitim niye başarısız?" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde :

Her sınav sonunda bir başarısızlık tablosu ortaya çıkıyor. İster üniversiteye girmek için yapılan YKS sınavları, ister liselere girmek için yapılan LGS, ister PISA olsun başarısız kalıyoruz.

Daha kötüsü, yerimizde saymıyoruz, hızla gelişen dünyadaki yerimiz adım adım gerilere düşüyor.

Bu gidişle Türkiye’nin “orta gelir tuzağı”nı aşarak öngörülebilir bir gelecekte gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşması imkânsız.

Sınavlar gösteriyor ki

Önce eğitim uzmanı arkadaşımız Nuran Çakmakçı’dan aldığım sınav sonuçlarına bakalım: Türkçe testlerinde 40 soruda doğru cevap ortalaması bu sene 16’dan ibaret. (Rakamların küsuratını atıyorum.)

Daha çok soruya veya daha az soruya doğru cevap verenler var, ortalamaları böyle.

2017 yılında 19’muş, bu sene 16’ya inmiş.

Yine 40 soruda doğru cevap ortalaması sosyal bilimlerde 6’ya inmiş. Temel matematik sorularında ise 6.6’ya düşmüş.

Fen bilimlerinde ise 20 soruda doğru cevap ortalaması sadece 2.8’dir.

Bu hazin tablo yetiştirdiğimiz nesillerin ortalama eğitim kalitesini yansıtıyor. Çocukların kusuru değil, onları ortaöğretimde iyi yetiştiremeyen bizlerin ayıbıdır.

LGS sınavlarına gelince, TEOG’un kaldırılması, karışıklıktan başka neye yaradı?

Temel zihniyet sorunu

World Economic Forum (WEF) her yıl “Küresel Rekabetçilik Raporu” yayınlıyor. Çağımızda ekonominin belirleyici unsurlarından biri eğitim olduğu için, raporda eğitime de yer veriliyor.

2008 raporunda Türkiye ilk ve ortaöğretim alanında 146 ülke içinde 91. sıradaydı.

2018 raporuna baktım, Türkiye “eğitim sisteminin kalitesi”nde 101. sıraya inmiş; karşısına aşağı doğru grafik işareti koymuşlar.

Temel eğitimde 105. sıraya düşmüşüz; karşısında yine aşağı doğru grafik işareti var.

Matematik ve fen bilimlerinde 104. sıraya inmişiz; grafik işareti yine aşağıya doğru. (WEF, World Competitivness Report 2018, s. 293)

Fakat eğitimde bu kadar kötü iken, havayolları koltuk sayısında dünyada 17. sıradayız!

Bu de demek?

Modern medeniyetin konforunu hızla benimseyip zihniyetini idrakte yavaş kalmak demek!

Tüm modernleşme tarihimizde bugün de devam etmekte olan temel zihniyet sorunumuz!"

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