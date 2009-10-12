Faizlerin yüzde 6,5 altına inmesi TL'nin cazibesinin azaltır

2009 yılı sonuna kadar faizlerin yüzde 6,5 seviyesinin altına inmesi halinde Türk Lirası'nın cazibesinin azalacağını düşünülüyor.



Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantılarının ardından yeniden yurtiçi meselelere dönülürken, bu haftanın başlıca gündem maddesi de Merkez Bankası Para Kurulu (PPK) toplantısı. Perşembe günü toplanacak Kurul'un faizleri 0.25-0.5 puan indirmesi bekleniyor. MB'nin son aylardaki agresif faiz indirimleri karşısında kamuoyunda da "Faiz indirimleri yıl sonuna kadar sürecek mi?", "Politika faizlerinde dip seviye ne olmalı?" soruları da sorulmaya başladı. Referans gazetesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Merkez Bankası'nın (MB) faiz oranlarını düşürmeyi sürdüreceğini belirten ekonomistler arasındaki ağırlıklı görüş, 2009 yılı sonuna kadar politika faizlerinde dip seviyenin yüzde 6,5 olması gerektiği yönünde. Bu seviyenin altına düşmesi durumunda Türk Lirası'nın cazibesinin azalacağı ve bu yıl faizleri hızla indiren MB'nin 2010'da bu kez faizleri hızla yükseltebileceği uyarısında bulunuyor ekonomistler.

0,25-0,5 puan bilmecesi





MB'nin bu hafta faizleri kaç puan indireceği konusunda ise ekonomistler farklı düşüncelere sahip. Bazı ekonomistler, 0.5 puan indirim beklerken, MB'nin bu sefer temkinli davranacağını ileri süren bazıları ise faizde 0.25 puan indirim bekliyor. MB, 2006 yılından bu yana enflasyon hedeflemesi uyguluyor. Küresel ve yurtiçi gelişmelerin etkisiyle bu yıl enflasyondaki düşüşün sürmesi ve enflasyon oranının yıl sonu hedefinin altında olması nedeniyle MB'nin bu hafta da faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, ekonominin canlanmaması ve iç talepteki zayıflık da faiz indirimi konusunda Merkez'in elini güçlendiriyor.

Hazine ucuz borçlanıyor





Merkez'in faizleri düşürmesinin ekonomik aktiviteye çok fazla bir etkisinin olmadığı ekonomistler arasında yaygın kanı. Faiz düşüşünün Hazine bonosu faizlerini de düşürdüğü için daha ucuz borçlanan Hazine'nin işine yaradığını düşünüyor ekonomistler. Ancak, uzmanlar faiz indiriminde artık gittikçe sona yaklaşıldığı düşüncesinde. MB'nin faiz düşürme marjının giderek azalmaya başladığını belirten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Paya, "Ancak bundan sonra kontrollü gidilmesi gerekli. Türkiye'nin riski de dikkate alınmalı. Ayrıca, piyasaların vereceği tepki de önem taşıyor" diyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç da Türk Lirası'nın cazibesini yitirmemesi için MB'nin faizleri bu hafta 0.25 puan indirerek, yüzde 7 seviyesine düşürmesi ve bir süre bu seviyede bırakması gerektiğini söylüyor.





Faizler aşağıya düştükçe yabancı yatırımcılar için Türkiye'ye yatırım yapmanın çekiciliğinin azalacağını belirten Garanti Bankası Ekonomik Araştırmalar Müdürü Ali İhsan Gelberi, MB'nin faiz indirimini durdurduğu anda da bir miktar yabancı çıkışı ve kâr realizasyonu olabileceğini kaydediyor. MB'nin ayrıca önümüzdeki dönemde enflasyonun ne olacağını dikkatli hesaplamasının gerekli olduğunu belirten Gelberi, "Ekonomi canlanmaya başlayınca enflasyon yükselişe geçebilir o zaman da MB faizleri yükseltmek zorunda kalacaktır" diyor.

Felsefe değiştirmedi





Geçmişte uyguladığı yüksek faizler nedeniyle Merkez Bankası'nı eleştiren ekonomistlerin başında gelen Ege Cansen de MB'nin günümüzde aslında felsefe değiştirmediğini düşünüyor. MB'nin düşük faiz politikası uygulamadığını ifade eden Cansen, "MB'nin yüksek faiz politikasından vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ancak, küresel ekonomik krizin etkisiyle ekonomiyi tekrar canlandırmak için faizleri zorunlu olarak indiriyor. İnşallah ilk fırsatta tekrar faiz artırmaya başlamazlar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Ekim ayında yıllık enflasyonda keskin bir düşüş yaşanacağını belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, "Geçen yıl ekim ayında enflasyon 2,34 olmuştu. Bu yılın ekim ayında ise aylık enflasyon yüzde 1'in altından gerçekleşecek. Enflasyon hesabından yüzde 2,34'ün çıkmasıyla yıllık enflasyon yüzde 3'lere gerileyecek. Bu nedenle Hazine'nin borçlanma yükünü olabildiğince azaltmak için Merkez Bankası faiz indirimlerini sürdürecek" diye konuşuyor.

Ekonomistlerin beklentileri Ekonomist İndirim için beklenti* (%) Faizde dip ne olmalı İ.Ü. İktisat Fakültesi Prof. Dr. Merih Paya 0.25 Seviye vermedi İ.Ü. İktisat Fakültesi Prof. Dr. Kaya Ardıç 0.25-0.5 7 İstanbul Ticaret Üniv. Prof. Dr. Kerem Alkin 0.25 6,5 İ.Ü. İktisat Fakültesi Doç. Dr. Gökhan Karabulut 0,25 7 Ekonomist Ege Cansen 0.5 5,5-6 Garanti Bankası Ali İhsan Gelberi 0.25 6,5 Fortis Haluk Bürümcekçi 0.5 6,25 Denizbank Dr. Saruhan Özel 0.25-0.5 7,25 EFG İstanbul MD Baturalp Candemir 0,5 6,5 Oyak Yatırım MD Mehmet Besimoğlu 0.25 6,5 * Bu hafta TCMB politika faizi düşüş beklentisi

* Faiz düşüşünün ekonomik aktiviteye katkısı yok; ekonomi canlanmıyor.* Enflasyon düşüyor. Ancak 2010'da yeniden yükselecek.* Faiz ne kadar hızlı düşerse ileride yükseliş de o kadar hızlı olur.* Faiz düştükçe Türk Lirası'na yatırımın cazibesi azalıyor.