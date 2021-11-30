"Faizlerin düşürülmesi inşaat sektörü için büyük dezavantaj"

Arsa fiyatlarının yükselmesi ve TL'deki değer kaybı ile birlikte malzeme fiyatlarında yaşanan artış, inşaat sektöründe tedirginliğe neden oldu. Müteahhitlerin artan maliyetlerden dolayı inşaat projelerini durdurması işsizliğe yol açarken sattığı ürünün yerini aynı fiyata dolduramayan malzemeciler ise iflasın eşiğinde olduklarını belirtti. Gaziantepli müteahhit Tayhan Bozan, "Faizlerin düşürülmesi de büyük bir dezavantaj oldu bizim sektör için’’ dedi.

Anka Haber Ajansı'ndan Jiyan Cin Erkılıç'ın haberine göre İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, "Dövizdeki şu son 10 gündeki artışın sonuçlarını biz bir yıl sonra göreceğiz. Bu fiyat artışları doğrudan konut fiyatlarına etki edeceği için orta ve düşük gelirli ailelerin konut sahibi olmaları oldukça zorlaşacak" diye konuştu.

"Doların artışı konut fiyatlarını doğrudan etkiliyor"

Döviz artışının inşaat sektörünün yanı sıra tüm sektörleri ciddi bir şekilde etkilediğine dikkat çeken Gökhan Çeliktürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın mutfağına kadar inmiş durumda fiyat artışları. Bunun devamında da illaki inşaat sektörünü de etkileyecektir. Çünkü inşaat sektörü şu an Türkiye’deki en fazla istihdamı sağlayan sektördür. Bu sektörde çalışan insanlar da genelde asgari ücretli olduğu için bu maliyet artışları, mutfağa kadar yansıyan artışlar illaki bizim sektördeki hem çalışanları hem de meslektaşlarımızı çok ciddi şekilde etkileyecektir. Tabii ki müteahhitlik sektörü açısından bakarsak bu fiyat artışlarının karşılığını önümüzdeki yıl göreceğiz. Şu anda fiyat artışları, zaten geçmişten gelen artışlardan kaynaklı bir artış. Ama dövizdeki şu son 10 gündeki artışın sonuçlarını biz bir yıl sonra göreceğiz. Dolar fiyatlarının artmasıyla inşaat ve yapı malzemelerinde fiyat artışı oldu. Bunun yanı sıra malzeme tedarikinde de sıkıntı yaşıyoruz. Ücretini verip malzemeyi de alamıyoruz.”

"Türkiye'de konut almak gittikçe zorlaşıyor"

Fiyat artışlarının konut fiyatlarını da doğrudan etkilediğini belirten Çeliktürk, "Orta ve düşük gelirli ailelerin konut sahibi olmaları oldukça zorlaşacak. Şimdi Gaziantep’te bir inşaatın fiyatının maliyetinin yarısı arsa fiyatı… Gaziantep’te son bir senedir nerden baksanız yaklaşık yüzde yüz civarında arsa fiyatlarında artışlar mevcut. O yüzden devletin, özellikle dar gelirli ve orta gelirli kesimdeki vatandaşlarımıza sosyal konut üreterek bunları uzun vadede düşük faiz veya faizsiz olanak sunması gerekiyor. Aksi takdirde şu andaki mevcut gelirlerimizle Türkiye’de konut almak gittikçe zorlaşıyor" dedi.

"Yatırım yapmaya korkuyoruz"

Müteahhit Tayhan Bozan ise iş insanlarının üretim yaparken aynı zamanda bir kazanç da elde etmeyi amaçladıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sattığınınız bir malın yerine aynı ürünü yakın bir değerde koyamazsanız, sizde bir korku ve tedirginlik başlar. Bu da yatırım yapmanıza engel olur. Biz şu anda tam da bu durumu yaşıyoruz. Hem malzeme hem işçilik hem de arsa fiyatları çok yükseldi. Bu da bize büyük sıkıntılar olarak geri dönüyor. Aynı zamanda satış ve tedarik konusunda da sıkıntılar yaşayınca iyice çıkmaza girdik. Yatırım yapmaya korkuyoruz çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor. İnşaat malzemelerindeki fiyatların bir günü diğer gününü tutmuyor. Mevcut arsa fiyatlarının şişirilmesi de ev fiyatlarını etkiliyor. Mevcut hükümetin bu fiyat artışlarına bir el koyması lazım. Dolar krizi yönetilebilir. Pandemiden gelen bir küresel kriz var, evet ama Türkiye önlemler alma konusunda biraz geride kaldı. Faizlerin düşürülmesi de büyük bir dezavantaj oldu bizim sektör için.’’

"İş yerimizi kapatma durumuna geldik"

Kur farkıyla birlikte satışların yüzde 100 durduğunu ifade eden inşaat malzemesi firma temsilcisi Zeki Bozan ise “Doların bu kadar hızlı artması bizim sattığımız her ürünü etkiledi. Örneğin iki kova boya sattığımız zaman o parayla yerine bir kova boya alamıyoruz. Kum, çimento, demir ve diğer yapı malzemelerinin tümünün maliyeti katlandı. Şu anda işyerimizi kapatma durumuna gelmiş durumdayız. Son yıllardaki satışlarımıza baktığımız, bırakın yılı biz dünün kârını arar olduk. Bir gün diğerini tutmuyor, her gün biraz daha zarara giriyoruz. Çalışacak işçi de bulamıyoruz. Ülkenin bu halinden sonra gençler hep yurt dışına çıktı. Böyle giderse biz de buradan gideceğiz” dedi. (ANKA)