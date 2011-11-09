-Faizlerdeki artış kredi kullanımını frenlemedi ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Bankaların kredi faiz oranlarını artırması ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlere rağmen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için yine de kredi kullanma yolunu tercih etti. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, 28 Ekim 2010-28 Ekim 2011 arasındaki bir yıllık dönemde başta konut olmak üzere, taşıt ve aralarında ihtiyaç kredisinin de bulunduğu diğer kredi toplamlarında da artış kaydedildi. Buna göre, 28 Ekim 2010 itibariyle konut kredisi kullanım oranı yaklaşık 53,6 milyar lira olurken, bir yıllık dönemde bu oran 69 milyar liranın üzerine çıktı. Taşıt kredilerinde de yaşanan artış yaşandı, geçen yılın ekim ayı sonunda yaklaşık 4,6 milyar lira olarak gerçekleşen kredi kullanımı tutarı bu yılın ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 6,5 milyar lirayı aştı. Aralarında ihtiyaç kredisinin de bulunduğu diğer kredilerin oranı ise bir yıl içinde 58,2 milyar liradan 83,6 milyar liraya çıktı. Kredi kartı kullanımı da artıştan etkilendi ve söz konusu dönemde TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı 41,5 milyar liradan 52,085 milyar liraya yükseldi. Böylece tüketici kredileri ve bireysel kredi kullanım kartı kullanımın toplam tutarı bir yıl içinde yaklaşık olarak 158,049 milyar liradan, 211,3 milyar liraya çıktı.