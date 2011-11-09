T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Faizlerdeki artış kredi kullanımını frenlemedi ANKARA (A.A)

09 Kasım 2011 11:58

-Faizlerdeki artış kredi kullanımını frenlemedi ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Bankaların kredi faiz oranlarını artırması ve Merkez Bankası'nın aldığı önlemlere rağmen vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için yine de kredi kullanma yolunu tercih etti. AA muhabirinin Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, 28 Ekim 2010-28 Ekim 2011 arasındaki bir yıllık dönemde başta konut olmak üzere, taşıt ve aralarında ihtiyaç kredisinin de bulunduğu diğer kredi toplamlarında da artış kaydedildi.  Buna göre, 28 Ekim 2010 itibariyle konut kredisi kullanım oranı yaklaşık 53,6 milyar lira olurken, bir yıllık dönemde bu oran 69 milyar liranın üzerine çıktı.  Taşıt kredilerinde de yaşanan artış yaşandı, geçen yılın ekim ayı sonunda yaklaşık 4,6 milyar lira olarak gerçekleşen kredi kullanımı tutarı bu yılın ekim ayı sonu itibariyle yaklaşık 6,5 milyar lirayı aştı. Aralarında ihtiyaç kredisinin de bulunduğu diğer kredilerin oranı ise bir yıl içinde 58,2 milyar liradan 83,6 milyar liraya çıktı. Kredi kartı kullanımı da artıştan etkilendi ve söz konusu dönemde TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı 41,5 milyar liradan 52,085 milyar liraya yükseldi.  Böylece tüketici kredileri ve bireysel kredi kullanım kartı kullanımın toplam tutarı bir yıl içinde yaklaşık olarak 158,049 milyar liradan, 211,3 milyar liraya çıktı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24