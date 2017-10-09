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Ekonomi

Faizlerde 'vize krizi' sıçrayışı

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.07 seviyesindeydi

09 Ekim 2017 16:13

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından bu sabah Cuma kapanışa göre 29 baz puana ulaşan yükseliş yaşandı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 11.07, valörde son işlemde ise yüzde 11.09 seviyesindeydi.

Gösterge 10 yıllık tahvil faizi bu sabah yüzde 11.26 seviyesinde açıldıktan sonrayüzde 11.38'e kadar yükseldi. Söz konusu tahvil saat 11:42'de yüzde 11.33 seviyesinden işlem görüyor.

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