Faizler tarihin en düşük seviyesinde...

Türkiye'nin kredi notunun artacağı habeleri faizleri 5.45 seviyelerine kadar indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetindeki düşüş ve Türkiye'nin kredi notunun artırılacağı beklentilerinin desteğiyle gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.45 ile tarihin en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan gelebilecek faiz indirim beklentisi de Euro bölgesinde faizlerin aşağı yönlü eğilimin en büyük sepeblerinden.

Tahvil-bono piyasasında Pazartesi günü spot kapanışta ortalama yüzde 5.56 valörlüde son işlemlerde yüzde 5.52 seviyesinde olan gösterge tahvilin bileşik faizi bu sabah tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde yüzde 5.51/5.48 seviyesindeydi.