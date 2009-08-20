Faizden para kazanma dönemi bitti

Merkez Bankası'nın faiz indirim serisi mevduat faizlerini de kötü vurdu. Mevduatta parası olanların aldığı faiz geçen seneye göre yarı yarıya azaldı.



Faizlerdeki indirim süreci sadece kredi faizlerini değil mevduat faizlerini de etkiliyor. Henüz 1 ay öncesinde yüzde 10-11'ler seviyesinde olan aylık mevduat faizleri son yaşanan dalga ile birlikte yüzde 8-9 aralığına çekildi. Geçen senenin aynı döneminde ise bu oranlar yüzde 17-18 seviyesinde bulunuyordu.



Yaşanan düşüşle birlikte parasını aylık mevduatta tutanların elde ettiği faizler de yarı yarıya azaldı.



Örneğin 50 bin lirasını yüzde 9 faizle aylık mevduatta değerlendiren bir tüketici aylık sadece 324 lira faiz geliri elde edebiliyor. Bu rakam bir ay önce 400 iken bir sene önce 550 liraya ulaşıyordu.



Faizlerdeki bu düşüş eğilimi repo olarak bilinen gecelik mevduatta da oranları iyice aşağı çekti.



Gecelik repo oranları ortalama olarak yüzde 5-7 arasında değişiyor. 50 bin liralık mevduatın günlük getirisi repo oranı yüzde 5 olarak hesaplandığında sadece 6.8 liraya denk geliyor. Faiz oranı 7 olarak kabul edildiğinde ise bu rakam 9.6 liraya yükseliyor.