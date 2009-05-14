Faizde yarım puanlık indirim bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında en az yarım puanlık indirim bekleniyor.



Enflasyondaki düşüş, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisini pekiştirdi.

Birçok ekonomist ve hazinecinin tamamı, Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısından faiz indirimi bekliyor.



Kurul, 16 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında faiz oranlarında 75 baz puan indirime gitmişti.



Bu çerçevede, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 10.50'den yüzde 9.75'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 13'ten yüzde 12.25'e inmişti.

