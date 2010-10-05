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Ekonomi

Faiz yüzde 8'in altında, borsa yeni rekorunda

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunun görünümünü pozitife yükseltmesi yurtiçi piyasaya olumlu yansıdı.

05 Ekim 2010 03:00

T24- Moody's'in Türkiye'nin kredi notunun görünümünü pozitife yükseltmesi yurtiçi piyasaya olumlu yansıdı.


Yurtiçi piyasada bugün olumlu hava solundu. Faiz ve borsada alış, dövizde satış hakim oldu.

Moody's bu sabah Türkiye'nin kredi notunun görünümünü durağandan pozitife yükselttiğini açıkladı. Bununla birlikte Türkiye için büyüme tahmini bu yıl için yüzde 6,5'e revize edildi. Bu gelişmenin ardından faiz cephesinde geri çekilme yaşanırken, hisse senetleri piyasasında da alıcı görünüm yeniden kendini gösterdi.


İkinci seansta 66.473 puanla yeni tarihi zirvesini test eden endeks 66.283 puanla da yeni kapanış rekoru kırdı. Borsa dünkü kapanışına göre 868 puan yükselirken, hisse senetleri ortalama yüzde 1.33 değer kazandı. Gün sonunda toplam 2.6 milyar liralık işlem hacmi kaydedildi.


Faiz yüzde 8'in altında

Gevşek seyrine Moody's desteğiyle devam eden gösterge faizse bugün yüzde 7.90 bileşik seviyesine kadar geriledi. Günü yüzde 7.99 bileşikten kapatan 25 Nisan 2012 vadeli gösterge kıymette valörlü işlemler yüzde 7.93 seviyesinden geçildi.


Uluslararası piyasada Euro/Dolar 1.38 sentin üzerine çıkarken, Dolar/TL 1.43 seviyelerinde alıcı buldu. Serbest piyasada dolar 1.4410 liradan, euro 1.9860 liradan kapandı.


Altında rekor üstüne rekor

Bu arada spot altının ons fiyatı, 1335 dolara çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Kapalıçarşıda ise bugün cumhuriyet altını 415 liradan, çeyrek altın 102 liradan satıldı.

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