Faiz yüzde 16’nın altına indi

Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi işlem bazında yüzde 16’nın ve dolayısıyla fonlama seviyesinin altına indi.



Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceği beklentisiyle bono faizlerinde aşağı yönlü eğilim görüldüğünü belirten yabancı bir bankanın tahvil/bono yöneticisi, “Faiz fonlamanın da altına indi. Ancak direkt olarak çok ciddi bir giriş görmedik. Yüzde 16 seviyesinin altına düşük hacimle indik. Aşağı yönlü hareket önümüzdeki dönem de devam edeceğe benziyor” dedi.



Merkez Bankası gecelik borçlanma faizi yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Bu faiz seviyesinin baz oluşturduğu ve bankaların gecelik borçlanma faizinin yıllık bileşik faizi olarak adlandırılan fonlama maliyeti yüzde 16.18’e denk geliyor.



Gösterge tahvilde işlem bazında bileşik faiz gün içinde en düşük yüzde 15.92 seviyesine geriledi. Aynı tahvilde ortalama bileşik faiz 1021 itibarıyla faiz yüzde 16.08 seviyesinde bulunuyor. Tahvil/bono piyasasında işlem hacmi 1021 itibarıyla 411.2 milyon lira oldu.

