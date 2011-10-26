-Faiz ve altın yükseldi, dolar ve borsa geriledi İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,13 ile Ağustos 2009 seviyelerine yükselerek çift haneli rakamlara ulaştı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın açıklamalarıyla birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Açıklamaların ardından 17 Temmuz 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,35'e, bileşik getirisi ise 10,13'e yükseldi. Dünkü kapanışta bileşik faiz yüzde 9,59 olarak gerçekleşmişti. -Dolar-Altın-Borsa- Bu arada açıklamalarla birlikte serbest piyasada dolar geriliyor. Şu dakikalarda İstanbul serbest piyasada 1,7600 liradan alınan dolar 1,7630 liradan satılırken, 2,4530 liradan alınan avro 2,4560 liradan satılıyor. Bu seviyelerde döviz sepeti de 2,1095 lira düzeyine geldi. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan 24 ayar külçe altının dün kapanışta 96,00 lira olan satış fiyatı da 97,50 liraya çıktı. Dün 644,00 lira olan Cumhuriyet Altını da saat 10.55 itibariyle 656,00 liraya ulaşmış durumda. Aynı dakikalarda İMKB Bileşik Endeksi de düne göre 541,15 puan ve yüzde 0,96 düşüşle 55.737,24 puan seviyesinde bulunuyor.