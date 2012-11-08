Faiz tarihin en düşük seviyesinde

Fitch'in not artırımının ardından gösterge tahvilin faizi yüzde 6.78'le tarihi düşük seviyeyi gördü.

Türkiye’nin 2 yıllık tahvillerinde borçlanma yükü yüzde 6.78'le tarihi düşük seviyeye geriledi.

Tahvil faizinin düşmesinde Türkiye’de azalan cari açık sonrasında gelen Fitch’in not artırımı ve Merkez Bankası’nın fonlamayı bol tutması etkili oldu.

Fitch’in Pazartesi günü Türkiye’nin notunu bir basamak artırarak ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye olan BBB-‘ye yükseltmesinin etkisi tahvil piyasasına yansıdı. Not artırımı beklentisiyle tahvil faizi düşme trendine girdi.

Merkez Bankası’nın fonlamayı bol tutması ve bankaların sağlanan fonlama ile tahvile yönelmesi de tahvil faizlerini aşağı çekti.

Tahvil faizindeki azalma Türkiye’nin borçlanma faizini düşürdüğü için ülkenin maliyesindeki düzelmede etkili oluyor. Tahvil faizlerinin düşmesi, hükümetin faiz yükünü azaltığı içinde Maliye üzerinde olumlu etki yaratıyor.