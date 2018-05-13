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Ekonomi

"Faiz sopası altında dövizde alım riskli, satışlar geldikçe kur aşağı gider"

"Seçim öncesinde sadece kurda değil tüm araçlarda da istikrar aranmamalı"

13 Mayıs 2018 17:45

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, "yerleşiklerin döviz hesaplarındaki azalmanın, aynı dönemde yabancıların döviz alımına yöneldiğine veya bankacılık sisteminden döviz çıkışı olduğuna işaret ettiğini" belirtti.

Yapılan toplantılar ve açıklamalarla atılması muhtemel adımların şimdilik tansiyonu düşürdüğünü ifade eden Yıldırım, "her an faiz artırılabilir" beklentisi ve baskısının altında, üstelik yüksek kur düzeylerinden alım yapmanın riskinin yüksek oldduğunu söyledi.

Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle satışlar geldikçe de kur aşağıya gider. Sonra faiz artırımını görürüz. Alınan önlemlere ve faiz düzeyine göre de yeni dengeler oluşmaya başlar. Ama seçim öncesinde sadece kurda değil tüm araçlarda da istikrar aranmamalı."

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