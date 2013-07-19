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Ekonomi

Faiz sinyaliyle 1 milyar dolar geldi

Başbakan Yardımcısı Babacan, 'Sadece pazartesi ve salı günü 720 milyon dolarlık giriş oldu demek ki MB’nin sinyali olumlu bulundu' dedi

19 Temmuz 2013 16:46

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın faiz artırımı sinyaliyle Türkiye’ye döviz girişinin 1 milyar doları aştığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Moskova'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamalarda bulundu.

Babacan, Merkez Bankası’nın faiz artırımı sinyaliyle ilgili olarak, "Merkez Bankası pazartesi günü açıklama yaptıktan sonra son 4 günde döviz piyasalarında 1 milyar doları aşkın giriş oldu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Babacan, “Sadece pazartesi ve salı günü 720 milyon dolarlık giriş oldu demek ki MB’nin sinyali olumlu bulundu” diye devam etti.

Başbakan Yardımcısı, Merkez Bankası'nın herkesi dinleyeceğini ama kararlarını bağımsız şekilde alacağını belirterek, bankanın günlük polemiklere de girmeyeceğini ifade etti.

 

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