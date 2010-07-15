Faiz oranlarında değişiklik yok

T24 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son dönem ekonomik verileri toparlanmanın devam ettiğinin gösterdiğini, kısmi yavaşlamayı işaret eden dış talep verileri nedeniyle de imalat sanayinde kriz öncesi kapasite kullanımı seviyelerine ulaşmanın zaman alacağını belirtti. İstihdam koşullarındaki iyileşmeyle birlikte işsizliğin hâlâ yüksek olduğuna dikkat çekilden açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının da değişmediği bildirildi.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmedi. Buna göre, gecelik faiz oranları, borçlanmada yüzde 6.50, borç vermede ise yüzde 9 olarak uygulanacak.



Merkez Bankası tarafından açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiği belirtildi. İç talebin göreli olarak istikrarlı bir artış sergilediği, dış talep göstergelerinin ise kısmi bir yavaşlamaya işaret ettiği kaydedilen açıklamada, ''Bu çerçevede, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağı tahmin edilmektedir'' denildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:





'İşsizlik oranı hâlâ yüksek seviyerlerde'





''İstihdam koşullarındaki iyileşme devam etmekle beraber işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, küresel ekonomiye ilişkin riskler önemini korumaktadır. Kurul, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdürdüğüne dikkat çekmiş, islenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün ve emtia fiyatlarındaki gevşemenin de katkısıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu!nda öngörülenden daha olumlu bir görünüm arz ettiğini belirtmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerekebileceğini teyid etmiştir.''





Kısa vadeli faiz oranları değişmedi





Kurul kararı çerçevesinde, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6.50, borç verme faiz oranı yüzde 9, Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16:00-17:00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2.50, borç verme faiz oranı yüzde 12, Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek. Açıklamada, enflasyon görünümüne ilişkin her türlü yeni verinin ve haberin, Kurulun geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu Toplantısına, Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş, Mehmet Yörükoğlu katıldı. Toplantı özeti, 8 iş günü içinde yayımlanacak.





2009'da gecelik borçlanma-borç verme oranları 8.5 puan düşürülmüştü





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2009 yılı içinde yaptığı toplantılarda gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarını 8.50 puan düşürmüştü.



Kurul, 19 Kasım 2009 tarihinde yaptığı toplantısında faiz oranlarında 25 baz puanlık düşüş yapması ardından faiz hadlerinde bir değişikliğe gitmedi.





