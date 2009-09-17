Faiz oranları yarım puan düşürüldü

Merkez Bankası, borçlanma faiz oranlarını yarım puan indirdi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında, banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının indirilmesine karar verdi.



Buna göre, gecelik borçlanmalarda faiz oranı yüzde 7,75'ten yüzde 7,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 10,25'ten yüzde 9,75'e çekildi.



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 13,25'ten yüzde 12,75'e düşürüldü.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma faiz oranı yüzde 9,25'ten yüzde 8,75'e çekildi.



“TOPARLANMA YAVAŞ VE KADEMELİ OLACAK”



Merkez Bankası açıklamasında, “Son dönemde açıklanan veriler, Kurul'un iktisadi faaliyette gözlenmekte olan toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına ilişkin görüşünü teyit etmiştir” denildi.



Dış talep ve yurt içi yatırım talebi zayıf seyrini sürdürürken, istihdam koşullarında belirgin bir iyileşme görülmediği vurgulanan açıklamada, “Tüketim talebinin ise ikinci çeyrekte sergilediği kayda değer yükselişten sonra daha zayıf bir seyir izlemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, Enflasyon Raporu'nda çizilen perspektifle uyumlu biçimde, enflasyonun düşük seyrini uzun bir süre koruyacağı tahmin edilmektedir” ifadesi kullanıldı.



Kurul'un, 2008 yılı Kasım ayından bu yana sürdürülen faiz indirimlerinin, küresel risk algılamalarındaki iyileşmenin sürmesi halinde, kredi piyasası üzerindeki etkisini göstermeye başlayacağını öngördüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bununla birlikte, küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olması ve istihdam koşullarındaki olumsuz seyir, toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir süre koruması yönündeki görüşünü teyit etmiştir. Faiz indirimlerinin büyüklüğü ve ne kadar süreceği iktisadi faaliyetteki toparlanmanın hızına bağlı olacaktır. Ayrıca, risk priminde gözlenebilecek ilave iyileşmeye bağlı olarak indirimlerin daha uzun sürmesi söz konusu olabilecektir.



Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.”



Kurulun bugünkü toplantısına, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile kurul üyeleri Erdem Başçı, Burhan Göklemez, Turalay Kenç, M. İbrahim Turhan, Abdullah Yavaş ve Mehmet Yörükoğlu katıldı.



PPK, 18 Ağustos'ta yaptığı toplantıda da, faiz oranlarında 0,50 puanlık indirime gitmişti.

