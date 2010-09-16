-FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, gecelik faiz oranlarını borçlanmada yüzde 6,50'dan yüzde 6,25'e, borç vermede ise yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında, Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo-Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan gecelik faiz oranları şöyle belirlendi: Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7 düzeyinde sabit tutuldu. Gecelik borçlanmalarda, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e, borç verme faiz oranı yüzde 9'dan yüzde 8,75'e indirildi. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e, borç verme faiz oranı yüzde 12'den yüzde 11,75'e indirildi. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranının da yüzde 8'den yüzde 7,75'e indirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin Temmuz Enflasyon Raporu'nda ortaya koyulan görünümle uyumlu bir seyir izlediği belirtilerek, iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyümenin ardından daha ılımlı bir toparlanma eğilimine girdiğine dikkat çekildi. Dış talebe ilişkin belirsizliklerin önemini koruduğu, iç talebin göreli olarak istikrarlı bir görünüm sergilediği ifade edilen açıklamada, bu çerçevede, imalat sanayinde kapasite kullanımının kriz öncesi seviyelere ulaşmasının zaman alacağının tahmin edildiği belirtildi. İstihdam koşullarındaki iyileşmenin devam etmekle beraber işsizlik oranlarının halen yüksek seviyelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kurul, enflasyonun kısa vadede geçici bir artış gösterdikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren tekrar düşüş eğilimine gireceği öngörüsünü yinelemiştir. Temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin ise orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Kurul, politika faiz oranlarının bir süre daha mevcut düzeylerde tutulması ve uzun süre düşük düzeylerde seyretmesi gerektiği yönündeki görüşünü teyid etmiştir. Öte yandan, piyasadaki likidite koşullarının öngörüldüğü şekilde geliştiğini belirten Kurul, 14 Nisan 2010 tarihinde açıklanan (Para Politikası Çıkış Stratejisi) kapsamında teknik faiz ayarlaması sürecinin ikinci adımının atılması için gerekli koşulların oluştuğu değerlendirmesinde bulunarak faiz oranlarında yukarıda belirtilen değişikliklerin yapılmasına karar vermiştir. Ayrıca Kurul, 2010 yılının sonuna kadar tamamlanması öngörülen çıkış stratejisi kapsamındaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe koyulmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.''